Secretaria da Educação realiza formação de estagiários da rede municipal de ensino de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV A dupla de palhaços mais amada do Brasil, Patati Patatá levou alegria e diversão neste domingo (11), para 20 mil pessoas no “Carnaval Boa Vista pra Frente – Nosso Bloco na Rua com Você”, da Praça Linear Chico do Carneiro. Crianças, jovens, adultos, assim como os idosos dançaram e cantaram os grandes sucessos da música infantil que marcaram gerações, interpretados na […]