BOLETIM – Santa Catarina tem mais de 8,8 mil vagas de emprego disponíveis pelo Sine

Santa Catarina tem mais de 8,8 vagas de emprego abertos por meio do Sine nesta semana em todas as regiões do estado.

Do total, 331 são exclusivas para pessoas com deficiência.

As três regiões com maior número de oportunidades são Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e o Sul do estado.

A diversidade de setores e funções é ampla, contemplando desde vagas na indústria e construção civil até comércio, logística e serviços.

Para o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, os dados refletem a força do mercado de trabalho catarinense:

Os interessados podem se cadastrar diretamente nas unidades do Sine em todo o estado ou pelo portal Emprega Brasil.

Repórter: Marcos Lampert