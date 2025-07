Carro bate em outro, capota e mata homem que trabalhava em avenida de Boa Vista; veja vídeo

Foto: TV Imperial



Um técnico em telecomunicações, identificado como Glauber Souza Coutinho, morreu na manhã desta terça-feira, 29, após ser atropelado por um carro que invadiu a preferencial da avenida Ruy Baraúna, no bairro Caranã, zona Oeste de Boa Vista.

Vítima era funcionária de uma empresa provedora de internet e trabalhava no momento do acidente, que aconteceu no cruzamento com a Av. Cabo José Tabira de Alencar Macedo.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro invade a preferencial, bate contra outro veículo e capota após atingir o homem.

Matéria em atualização*