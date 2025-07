Com grande público e shows nacionais, Polícia Civil registra apenas quatro ocorrências em seis dias de festa

Durante os seis dias de São João no Parque Anauá 2025, considerado um dos maiores eventos juninos já realizados em Roraima, a Polícia Civil registrou apenas quatro ocorrências, resultado do forte esquema de segurança coordenado pelo Governo do Estado. A festa, que reuniu milhares de pessoas, contou com atrações culturais, shows de artistas locais e nacionais, ficou marcada pela tranquilidade, mesmo com o intenso fluxo de público.

A Polícia Civil atuou com um efetivo de 50 servidores, entre delegados, agentes, escrivães e integrantes do GRT (Grupo de Resposta Tática), em regime especial. A atuação foi dividida em duas frentes: uma base operacional no próprio Parque Anauá, onde o GRT e policiais civis de outras unidades atuaram diretamente no apoio tático e ostensivo, e uma base fixa no 1º DP (Distrito Policial), que funcionou com atendimento ininterrupto das 19h às 7h. Todas as ocorrências registradas dentro do Parque ou nas áreas adjacentes foram encaminhadas a essa unidade pelas demais forças de segurança.

O trabalho foi realizado com base em um planejamento estratégico, que contou com a integração entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Guarda Civil Municipal e Departamento Estadual de Trânsito.

Nos primeiros dias do evento, foram registradas duas ocorrências, sendo uma briga dentro do Parque, que resultou em lesão corporal leve e condução do envolvido ao 1º Distrito Policial, e o extravio de um aparelho celular. Já nos dias seguintes, a Polícia Civil lavrou um Auto de Prisão em Flagrante por receptação de veículo furtado e um Boletim de Ocorrência Circunstanciado contra um adolescente que pilotava uma motocicleta sem habilitação, colocando em risco os pedestres.

Segundo a delegada Simone Arruda, diretora interina do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, o sucesso do evento foi reflexo da atuação integrada das forças de segurança e do comprometimento de todos os profissionais envolvidos.

“O Governo do Estado de Roraima realizou nesta última semana o maior arraial já produzido no Estado, reunindo milhares de pessoas em uma festa marcada por cultura, tradição e muita animação. Mas o verdadeiro brilho desse evento também esteve nos bastidores, onde a Secretaria de Segurança Pública atuou com excelência para garantir tranquilidade a todos os presentes”, destacou a delegada.

Ela também ressaltou o papel da Polícia Civil nas ações preventivas e na resposta rápida às ocorrências.

“Com planejamento estratégico e presença ativa, demonstramos competência e compromisso. Lavramos apenas um flagrante por receptação de veículo e um boletim contra um adolescente que circulava em alta velocidade com uma moto. Esse evento demonstrou que é possível fazer cultura com segurança”, completou.

Para o delegado-geral em exercício, Luciano Silvestre, o resultado positivo da operação reforça a importância do investimento contínuo na segurança pública.

“O São João no Parque Anauá comprovou que, quando há integração, planejamento e presença efetiva, é possível realizar grandes eventos com ordem e segurança. O papel da Polícia Civil foi essencial, e essa atuação é fruto do compromisso da Instituição com a sociedade roraimense”, afirmou

A FESTA

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Neste ano, a festa aconteceu em parceria e com recursos do Ministério do Turismo, que também incluiu o evento no calendário nacional de festas.

O Concurso Estadual de Quadrilhas reuniu 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

