“Diálogos Internacionais” traz relato de docente sobre experiência no exterior  – IFSP

O primeiro episódio do “Diálogos Internacionais” recebe o professor Paulo Frighetto, do Campus Sertãozinho. Ele contará sua experiência durante o Programa de Hospedagem Pedagógica Internacional para Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, em Portugal. O programa vai ao ar na próxima quinta-feira, 7 de agosto, às 17h.

Promovida pela Coordenadoria de Relações Internacionais do IFSP (Arinter), a atividade tem por objetivo divulgar as ações de internacionalização promovidas no IFSP, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa à Instituição.

Os espectadores assistirão a relatos de experiência docente e discente no eixo Educação, Pesquisa e Extensão por meio de parcerias com instituições no exterior. O programa trará ainda informações sobre Mobilidade Estudantil no exterior e as possibilidades da participação de servidores técnico-administrativos no âmbito da Internacionalização Educacional.

O evento síncrono possibilitará a participação do público por meio do envio de perguntas no chat do YouTube.

Para mais informações sobre o projeto, entre em contato com a Arinter pelo e-mail: .

Primeiro convidado

Professor de Mecânica do Campus Sertãozinho, Paulo Frighetto participou, em 2024, do Programa de Hospedagem Pedagógica Internacional para Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, por meio do Edital nº 76/2024. Na oportunidade, ele permaneceu durante 16 dias no Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), em Portugal.

A participação no programa teve por objetivo uma maior inserção internacional das ações institucionais desenvolvidas como instrumento de fomento à formação acadêmico-profissional e desenvolvimento científico, por meio do contato com diferentes métodos, processos e tecnologias voltadas ao aprendizado, ao aprofundamento, à difusão e ao compartilhamento de experiências acadêmicas, científicas e culturais.

Doutor em Ciência e Engenharia dos Materiais, Paulo tem experiência na área de Engenharia de Materiais, com ênfase em fabricação e caracterização de cerâmicas, metais e compósitos.

No primeiro episódio do programa “Diálogos Internacionais”, Paulo relatará como foi sua experiência durante o Programa de Hospedagem Pedagógica Internacional.