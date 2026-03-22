A proteção começa ainda na barriga 🤰👶 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá inicia a vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), garantindo proteção aos recém-nascidos contra infecções graves.

A vacina é destinada a todas as futuras mamães a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade. O esquema é de dose única, recomendada a cada gravidez. Para se vacinar, basta levar o cartão de pré-natal e um documento com foto.

• Onde se vacinar?

De segunda a sexta-feira, em qualquer UBS do município. Faça como a Lara que já garantiu a proteção do Heitor. ✨

Cuide de você. Cuide do seu bebê. Vacine-se!