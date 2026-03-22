Agência Minas Gerais | Governo de Minas inaugura Brigada Municipal de Conselheiro Pena

O vice-governador Mateus Simões inaugurou, neste domingo (14/12), a primeira Brigada Municipal de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. A nova unidade recebeu investimento de R$ 1,29 milhão e será coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A Brigada Municipal permitirá reduzir o tempo de resposta em acidentes de trânsito, combater incêndios urbanos e em vegetação, atuar de forma articulada com a Defesa Civil em enchentes e escorregamentos, além de ampliar a educação comunitária em segurança e prevenção.

“Não me canso de repetir o mote, o amigo certo das horas incertas. No momento do desespero é a eles que recorremos. A cada um daqueles que compõe a brigada, o meu agradecimento, porque quem já passou por um momento de desespero sabe da importância do trabalho das equipes, que sãocapazes de chegar para nos acudir na hora certa, no momento necessário”, destacou o vice-governador.

Resposta mais rápida e prevenção

A presença permanente de brigadistas no município também apoiará ações em unidades de conservação, áreas rurais isoladas e empreendimentos turísticos, fortalecendo a proteção do patrimônio natural e das comunidades distribuídas pelo município.

“Poder estar aqui hoje, em Conselheiro Pena, fazendo a inauguração dessa brigada, representa muito mais do que a gente inaugurar uma estrutura. Nós também estamos trazendo para a população cuidado, proteção e segurança. Isso só é possível graças à interação de tantas pessoas que se unem para tornar um sonho realidade. A brigada representa resposta mais rápida, prevenção e trabalho”, frisou a Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jordana de Oliveira.

Estrutura

A estrutura contará com dois bombeiros militares, 11 brigadistas civis treinados pelo CBMMG e atenderá também os cinco distritos de Conselheiro Pena: Barra do Cuieté, Bueno, Cuieté Velho, Ferruginha e Penha do Norte. Um caminhão de combate a incêndios foi doado pelo Corpo de Bombeiros.

Com a implantação da Brigada Municipal, Conselheiro Pena se posiciona como referência regional em prevenção, resposta e gestão de riscos. Mais que um serviço de emergência, a unidade será um agente permanente de fortalecimento comunitário, proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, alinhado às características naturais e ao potencial de crescimento do Vale do Rio Doce.

Áreas de preservação

Conselheiro Pena abriga importantes áreas de preservação e patrimônio natural, como o Parque Estadual Sete Salões, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do Leste mineiro. O município é banhado pelo Rio Doce e tem um papel estratégico na malha viária da região, com a BR-259, as rodovias MG-422 e MG-458, além da estrada de ferro que liga o Espirito Santo a Minas Gerais. Esse contexto reforça a necessidade de uma Brigada Municipal capacitada para garantir respostas rápidas e eficientes às ocorrências na localidade.

Entre os principais atrativos naturais, estão a Serra do Padre Ângelo e o Pico da Bela Adormecida, referências do ecoturismo regional. O município abriga, ainda, importantes áreas de preservação, como o Parque Natural Municipal de Conselheiro Pena, o Parque Natural Municipal das Nascentes e o Conjunto Paisagístico e Arqueológico da Serra da Onça, patrimônio tombado pelo município em função da relevância cultural e ambiental.