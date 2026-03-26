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Celesc encerra operação especial pós-ciclone com sucesso e destaca atuação integrada entre regionais

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Fotos: Divulgação /Celesc

A Celesc concluiu com sucesso a operação especial de restabelecimento do fornecimento de energia após a passagem de um ciclone de características atípicas e severas, que atingiu Santa Catarina e provocou danos complexos à rede elétrica em diferentes regiões do estado. Todas as regionais da companhia já saíram do estado de contingência, marcando o encerramento da fase crítica da operação e o retorno à normalidade do sistema.

A natureza do evento climático, com fortes rajadas de vento, quedas de árvores e lançamento de objetos sobre a rede elétrica, exigiu uma atuação técnica cuidadosa, com trabalhos em locais de difícil acesso e atenção redobrada à segurança das equipes.

Até 16h deste sábado, 13, a empresa registrava pouco mais de 470 unidades consumidoras sem energia, relacionadas a ocorrências pontuais do dia a dia, sem vínculo com o evento climático. Atualmente, mais de 70 equipes seguem atuando em campo, enquanto as equipes deslocadas de outras regionais retornam gradualmente às suas bases de origem.

Foto: Divulgação /Celesc

Durante o auge da operação, cerca de 280 equipes foram mobilizadas em todo o estado, em um trabalho integrado entre regionais que permitiu acelerar o atendimento nas áreas mais impactadas e garantir segurança às equipes e agilidade no restabelecimento do sistema.

Segundo o diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella, a atuação coordenada e o planejamento foram determinantes para superar a complexidade do evento.

“Foi uma operação desafiadora, pela extensão dos danos e pela natureza do ciclone. Encerramos esse trabalho com sucesso graças ao esforço conjunto das regionais e a um plano de contingência robusto, que é referência no setor elétrico. Essa estrutura nos permite responder de forma rápida e organizada a eventos extremos, sempre com foco na segurança das equipes e no atendimento à população”, destacou.

A Celesc reforça que o planejamento prévio, a cooperação entre regionais e a capacidade de mobilização consolidam a companhia como referência nacional em gestão de contingência e resposta a eventos climáticos severos.

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