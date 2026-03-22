Governador Jorginho Mello participa de Missa Campal na Basílica de Içara no Sul

Foto: Jonatã Rocha /SECOM

O governador Jorginho Mello participou, neste domingo, 14, da Missa Campal realizada na Basílica Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Içara, no Sul do estado. A celebração marcou os 24 anos de sacerdócio do padre Fábio de Mello.

Durante a celebração, o governador destacou a importância da fé e a alegria de participar da missa em um lugar de grande espiritualidade. “É uma felicidade estar aqui, em um momento tão especial de união, fé e renovação. Este é um período do ano em que a gente fica mais sensível. O Natal vai se aproximando, o trabalho é intenso, o ritmo é muito forte e este é um lugar que nos dá energia. A Basílica é extraordinária e nos acolhe de uma forma muito especial. Quando você chega e vê essa beleza, essa vista, entende por que Santa Catarina é assim: linda em todos os cantos. Parabéns a todos que ajudaram a construir esse espaço que é motivo de orgulho para nós”, destacou o governador.

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A cerimônia, que reuniu fiéis de várias cidades catarinenses na parte externa da Basílica, foi ministrada pelo bispo Dom Jacinto Inácio Flach e pelo padre Antônio Vander da Silva, reitor da Basílica, considerada a segunda maior igreja de Santa Catarina.

“Este é um momento muito especial e uma grande bênção para todos nós. Começando pela presença do governador Jorginho Mello, que mais uma vez nos prestigia e nos traz alegria ao estar conosco em momentos importantes. Sua proximidade com a comunidade é algo que valorizamos muito. Acolhemos esse momento com carinho e gratidão, por escolher este espaço para uma celebração tão significativa. São acontecimentos como este que se tornam históricos para a Igreja e para a sociedade”, disse o bispo.

“Também estamos felizes por celebrar os 24 anos de sacerdócio do padre Fábio de Mello e reconhecer sua contribuição à Igreja e à fé católica no Brasil, unindo espiritualidade, música e evangelização. Sua presença entre nós fortalece a fé dos catarinenses e torna este momento ainda mais marcante para a comunidade”, completou o padre Vander.

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

Após a missa, foi realizado o show do padre Fábio de Mello, uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura. A apresentação, aberta para a comunidade, faz parte das celebrações do Natal Encantado do município.

Nesta segunda-feira, 15, às 10h, o padre Fábio de Mello vai presidir uma missa especial em comemoração aos 24 anos de sacerdócio.

A confirmação da presença do padre Fábio de Mello, na cidade, ocorreu após a passagem do religioso pelo Sul, onde fez um show em Criciúma e visitou o Santuário em Içara.