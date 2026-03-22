RJ terá ponto facultativo dia 17 devido a partidas de Flamengo e Vasco

Por MRNews

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o governador do estado, Cláudio Castro, anunciaram na rede social X que o estado e a capital fluminense terão ponto facultativo na quarta-feira (17) a partir do meio-dia por conta dos jogos com participação do Flamengo e do Vasco.

Após derrotar o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, o Flamengo garantiu vaga na final da Copa Intercontinental da Federação Internacional de Futebol (Fifa), disputada no Catar. A decisão será em partida contra o Paris Saint-Germain, da França, que entrou diretamente na final. O jogo entre os ganhadores da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa está marcada para quarta-feira, outra vez em Al Rayyan, às 14h (horário de Brasília).

Já o Vasco vai enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil de 2025 na quarta-feira e no domingo (21). O primeiro duelo está marcado para a Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), enquanto o jogo que encerra a temporada do futebol masculino brasileiro em 2025 será no Maracanã, às 18h30.

