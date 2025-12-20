Sine Municipal de Sorocaba oferece 146 vagas de emprego na terça-feira (16) – Agência de Notícias

NOTÍCIAS

15 de dezembro de 2025

16:47

Por: Luís Gustavo Adabro

O Sine Municipal de Sorocaba, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na terça-feira (16), 146 vagas de trabalho na cidade.

Os munícipes podem se candidatar comparecendo ao Sine Municipal de Sorocaba no Centro e a sua unidade móvel, sem a necessidade de agendamento prévio, ou ainda na Casa do Cidadão mais próxima de sua residência.

Para tanto, é necessário que os interessados estejam munidos de carteira de trabalho, CPF e RG. No Sine, o munícipe também tem a oportunidade de enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população.

O Sine Municipal de Sorocaba está localizado na Rua Cel. Cavalheiros, 353, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como as Casas do Cidadão. O munícipe que desejar pode contatar o Sine Municipal Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Segue, em anexo, todas as vagas de empregos disponíveis no Sine Municipal na terça-feira (16).

VAGAS SINE 16-12

