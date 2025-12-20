NOTÍCIAS

AVISO DE PAUTA: em Joinville, governador assina protocolo de intenção para ampliação da Maternidade Darcy de Vargas e do Hospital São José

O governador Jorginho Mello assina nesta terça-feira, 16, às 17h30, um protocolo de intenção que visa a aquisição de um imóvel para a ampliação da Maternidade Darcy de Vargas e do Hospital São José, em Joinville. A ação vai ampliar a capacidade de atendimento no município.

Serviço

  • O quê: assinatura de protocolo de intenção para aquisição de imóvel destinado à ampliação da Maternidade Darcy de Vargas e do Hospital São José
  • Quando: terça-feira, 16, às 17h30
  • Onde: Prefeitura Municipal de Joinville – Av. Hermann August Lepper, 10, Centro – Joinville/SC
