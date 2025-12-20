Operação prende 11 pessoas por tráfico de drogas em Boa Vista



Foto: Divulgação/PF



A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) prendeu 11 pessoas nessa segunda-feira, 15, durante operação contra o tráfico de drogas em Boa Vista, capital de Roraima.

As diligências aconteceram nas imediações do terminal de ônibus no Centro. A investigação apontou que o tráfico na região vinha gerando insegurança e aumento de furtos e roubos.

As equipes constataram a atuação de uma associação criminosa, com divisão de função entre vendedores, olheiros e responsáveis pelo reabastecimento do material, usando códigos para dificultar ação policial. A comercialização de entorpecentes ocorria à luz do dia, em locais de grande circulação.

Durante a operação, a polícia lavrou termos circunstanciados contra usuários flagrados comprando drogas nos pontos monitorados.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: Da Redação

