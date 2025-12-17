Agência Minas Gerais | Mestrado vai capacitar técnicos da Emater-MG para atuação com queijos artesanais

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) lançou um programa de formação que oferece aos seus técnicos a oportunidade de cursar um mestrado profissional em Ciência e Tecnologia da Produção Animal, com foco em Inovação e Qualidade dos Queijos Artesanais de Minas Gerais. A iniciativa é resultado de uma parceria de cooperação técnica com a Universidade Federal de Lavras (Ufla).

Serão oferecidas 30 vagas, distribuídas em duas turmas, com início em 2026 e 2027. O objetivo é aprofundar conhecimentos e promover pesquisas aplicadas que contribuem diretamente para a melhoria da qualidade dos queijos artesanais, produto que é patrimônio cultural e referência da agroindústria mineira. Minas Gerais conta com 16 regiões caracterizadas como produtoras de queijos artesanais, abrangendo cerca de 160 municípios, além de outras regiões em processo de reconhecimento.

Segundo a coordenadora técnica estadual da Emater-MG, Rayanne Soalheiro de Souza, o mestrado foi desenvolvido a partir de uma demanda do campo. “Desenvolvemos uma grade para capacitar os extensionistas em todas as áreas relacionadas à produção de queijos artesanais, desde a produção do leite, nutrição e sanidade animal, gestão e aspectos ambientais da propriedade, até as boas práticas de fabricação e a microbiologia do produto”, explica.

Ela destaca ainda que todos os profissionais da Emater-MG podem concorrer às vagas, embora a empresa priorize aqueles que já possuem experiência com queijos artesanais ou atuam em regiões produtoras.

O curso terá formato híbrido, com módulos presenciais e remotos, incluindo disciplinas, atividades práticas e a elaboração de uma dissertação com aplicação direta no trabalho de extensão rural. Os profissionais que concluírem o mestrado deverão apresentar o trabalho desenvolvido à Emater-MG e disponibilizar material técnico, como cartilhas ou manuais, a partir do tema da pesquisa.

Para concorrer às vagas, os técnicos deverão realizar a inscrição e atender aos requisitos estabelecidos em edital interno da Emater-MG, além de se submeterem ao processo seletivo da Ufla.