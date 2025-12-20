Por MRNews



Enquete A Fazenda 17 indica final equilibrada, mas aponta favorito ao prêmio milionário

A grande final de A Fazenda 17, marcada para esta quinta-feira (18), promete fortes emoções. Quatro peões seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, e as enquetes realizadas na internet mostram que, embora exista um nome à frente, o resultado ainda pode surpreender.

De acordo com a parcial mais recente de uma das principais enquetes online que acompanham o reality rural da Record, o apresentador Dudu Camargo aparece como favorito do público. Desde as primeiras semanas do programa, ele manteve alto índice de aprovação e consolidou uma base fiel de fãs, o que reflete diretamente nos números atuais da votação não oficial.

Dudu Camargo lidera, mas disputa segue aberta

Na apuração parcial, Dudu Camargo soma pouco mais de 58% da preferência do público, despontando como principal candidato ao título. Logo atrás aparece Duda Wendling, que registra cerca de 24% dos votos e segue como a concorrente mais próxima na corrida pelo prêmio.

A influenciadora Saory Cardoso ocupa a terceira posição, com aproximadamente 16%, percentual impulsionado principalmente por sua trajetória emocional no jogo e pelo envolvimento com Dudu durante o confinamento. Já Fabiano Moraes surge na última colocação, com pouco mais de 1%, tendo chances reduzidas de vitória segundo as projeções atuais.

Resultado oficial depende do voto do público

Apesar da vantagem apresentada nas enquetes, é importante lembrar que apenas a votação oficial da Record define o campeão de A Fazenda 17. Enquetes servem como termômetro da opinião popular, mas não têm caráter definitivo e podem mudar até o último minuto.

A expectativa para a final é alta, e a emissora promete uma noite repleta de retrospectiva, reencontros e anúncio do vencedor que marcará esta edição do reality.

Clima de decisão movimenta redes sociais

Nas redes sociais, torcidas seguem mobilizadas, promovendo mutirões de votação e defendendo seus favoritos. A proximidade do anúncio final intensificou os debates entre fãs, reforçando que, mesmo com um favorito aparente, tudo ainda pode acontecer na decisão.

Após transplante, ator de Dona de Mim faz apelo por ajuda financeira durante recuperação

O ator Claudio Cinti, de 60 anos, conhecido por sua atuação na novela Dona de Mim, usou as redes sociais para fazer um apelo sincero ao público enquanto enfrenta um delicado período de recuperação após passar por um transplante de rim. Em vídeo publicado recentemente, o artista revelou as dificuldades que vem enfrentando desde a cirurgia e pediu apoio para conseguir manter as despesas básicas.

Segundo Claudio, a orientação médica é de repouso absoluto por até três meses, o que o impede de trabalhar durante esse período. Além da carreira artística, ele também atua como taxista, atividade que precisou ser totalmente interrompida por conta da recuperação, agravando ainda mais sua situação financeira.

“Eu preciso sobreviver”, desabafa o ator

Em seu relato emocionado, Claudio Cinti afirmou que não poderá dirigir tão cedo e que a falta de renda tornou o momento especialmente difícil. O ator contou que contas essenciais começaram a vencer justamente após o procedimento cirúrgico, o que o levou a pedir ajuda novamente a amigos, familiares e seguidores.

“Eu preciso sobreviver”, disse o artista, ao explicar que depende da solidariedade das pessoas para atravessar essa fase. Ele também lembrou que, em 2024, recebeu apoio semelhante em outro momento de afastamento profissional, ajuda que foi fundamental para manter sua estabilidade financeira.

Transplante foi realizado pelo SUS

O transplante de rim foi realizado na última sexta-feira (12), em um hospital do Rio de Janeiro, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Claudio revelou que estava em tratamento de hemodiálise há meses e havia entrado na fila de espera em agosto. O procedimento exigiu duas cirurgias, e o ator deve permanecer internado entre 15 e 30 dias, dependendo da resposta do organismo ao novo órgão.

Apesar das dificuldades, Claudio demonstrou esperança e gratidão. Ele afirmou que só deixará o hospital quando os médicos confirmarem o pleno funcionamento do rim transplantado e se mostrou confiante em uma recuperação positiva.

Solidariedade nas redes sociais

O desabafo do ator gerou comoção entre fãs e colegas de profissão, que passaram a enviar mensagens de apoio e compartilhar o pedido de ajuda. Claudio informou que quem puder colaborar pode entrar em contato diretamente com ele para receber os dados de pagamento.

A situação reacende o debate sobre a instabilidade financeira enfrentada por muitos artistas, especialmente em momentos de doença e afastamento forçado do trabalho.

