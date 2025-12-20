Governo de Roraima firma acordo com empresa para auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica

O Governo de Roraima firmou nesta quarta-feira, 17, um Termo de Cooperação Técnica com a empresa 99 para oferecer transporte seguro a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que precisem se deslocar para acessar serviços da rede pública de atendimento. A iniciativa é coordenada pela Sesp (Secretaria da Segurança Pública) e prevê a disponibilização de vouchers de transporte.

De acordo com a secretária da Segurança Pública, Carla Jordanna Rodrigues, o apoio será destinado às vítimas que não têm condições de se deslocar até delegacias ou outras instituições de apoio.

“Esse acordo nos permite desenvolver um trabalho mais humanitário com mulheres que se encontram fragilizadas e, muitas vezes, sem apoio em um momento extremamente delicado. Em diversas situações, elas não têm condições físicas, financeiras ou emocionais de dirigir um veículo ou mesmo solicitar um transporte por conta própria”, destacou.

O serviço será operacionalizado pela Sesp e, inicialmente, implantado em Boa Vista. A expectativa é de que a iniciativa seja expandida futuramente para municípios do interior, especialmente nas regiões com maior incidência de crimes contra a mulher.

A 99 conta com o programa 99 Mais Mulheres, voltado à segurança e ao empoderamento do público feminino. Entre as soluções estão o botão 99Mulher, que permite que motoristas parceiras aceitem exclusivamente corridas de passageiras mulheres. A diretora de Relações Governamentais da empresa, Irina Cezar, ressaltou o compromisso da empresa com a segurança feminina.

“A 99 tem um compromisso inegociável com a segurança e uma atuação contínua voltada à proteção da mulher. Essa iniciativa com o Governo de Roraima representa mais um avanço na oferta de acolhimento, proteção e autonomia às mulheres em seus deslocamentos”, afirmou.

Humanização no combate à violência doméstica

A delegada-geral da PCRR (Polícia Civil de Roraima), Darlinda de Moura, destacou a importância da Cabine Lilás como ferramenta essencial para garantir o deslocamento seguro e o acolhimento das vítimas.

“Com esse projeto, garantimos o deslocamento seguro dessas mulheres, tanto na ida quanto no retorno, com o Estado presente e oferecendo os meios necessários para que elas possam buscar ajuda com segurança, seja nas delegacias especializadas ou em qualquer unidade policial”, avalia.

A juíza Suelen Márcia Silva Alves, titular do 1º Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também destacou o caráter humanizado da ação. “A Cabine Lilás é um mecanismo que vai além da segurança. Ela representa um apoio fundamental no combate à violência contra a mulher, agregando humanidade, respeito e mais garantias às vítimas nos momentos mais difíceis, de maior vulnerabilidade e sofrimento.”

O comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, coronel Overlan Lopes, reforçou a integração entre as forças de segurança. “A partir do acionamento, o motorista estará apto a conduzir a vítima com segurança até a delegacia ou outro local de atendimento, garantindo também a proteção de seus filhos. Assim, transmitimos a certeza de que o Estado está preparado para acolher e proteger essas mulheres.”

As instituições públicas que integram a rede de atendimento e proteção à mulher poderão solicitar as corridas por meio do CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) da Sesp, pelos canais 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros), 197 (Polícia Civil) e 180 (Disque Denúncia do Governo Federal).

Capacitação garante atendimento qualificado

Para assegurar a correta operacionalização do serviço, a Sesp promoveu treinamento específico para operadores do CICC e para motoristas parceiros da 99 que aderiram à iniciativa. A capacitação abordou o fluxo de atendimento, os procedimentos de acionamento das corridas e as condutas adequadas durante o transporte de mulheres em situação de vulnerabilidade, com foco no acolhimento, no respeito e na segurança.

Como parte da formação, foi realizada uma palestra ministrada pela delegada dra. Gabriella Paulain, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), com o tema “Violência contra a Mulher”, que tratou dos diferentes tipos de violência, seus agravantes e a importância de uma atuação sensível, responsável e integrada por parte dos profissionais envolvidos.

