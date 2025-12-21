Boa Vista e Roraima Notícias

Governo de Roraima realiza entrega de 40 mil brinquedos em Boa Vista nesta quinta e sexta-feira

O Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), realiza nesta quinta, 18, e sexta-feira, 19, a entrega de 40 mil brinquedos para crianças de Boa Vista, dentro da programação da ação Natal Presente.

Ao todo, serão oito polos de distribuição espalhados pela capital, com atendimentos organizados por turnos, garantindo acesso às famílias em diferentes regiões da cidade.

Cronograma de entregas

Quinta-feira (18):

          •          Das 8h às 10h – CEM Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena

          •          Das 10h às 12h – CEM Prof. Maria de Lourdes Neves

          •          Das 14h às 16h – CEM Hélio da Costa Campos

          •          Das 16h às 18h – CEM Prof. Conceição da Costa e Silva

Sexta-feira (19):

          •          Das 8h às 10h – CAS Vila Jardim

          •          Das 10h às 12h – Escola Estadual Jesus Nazareno de Souza

          •          Das 14h às 16h – Escola Estadual Olavo Brasil

          •          Das 16h às 18h – CEM Prof. Camilo Dias

De acordo com a coordenadora do Projeto Brincar e Sonhar, Taiwana Rodrigues Gomes, a iniciativa vai além da entrega de brinquedos e representa cuidado e acolhimento às crianças em situação de vulnerabilidade social.

“O Governo do Estado não entrega apenas brinquedos, entrega carinho, atenção e presença. O Natal Presente é uma forma de demonstrar que cada criança importa e tem o direito de viver esse período com alegria, dignidade e esperança”, destacou.

A etapa em Boa Vista encerra o cronograma do Natal Presente, que percorreu todos os municípios do interior, garantindo que a ação chegasse às crianças de todas as regiões do Estado.

