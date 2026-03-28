Pista de arrancada no Parque Anauá é embargada por falta de licenciamento ambiental



Foto: Divulgação/Secom Roraima



A Pista de Arrancada Neizão, do Parque Anauá, no bairro dos Estados, em Boa Vista, foi embargada por falta de licenciamento ambiental. O espaço foi inaugurado em julho deste ano pelo Governo de Roraima.

A medida foi tomada após fiscalização realizada pela Companhia Independente de Policiamento Ambiental (Cipa) a pedido do Ministério Público de Roraima.

Conforme a Polícia Militar, durante a ação, a equipe constatou a ausência da licença específica para a prática de arrancada automobilística. Por isso, foi lavrado um auto de infração, além do embargo das atividades no local.

Ainda segundo a PM, desde a inauguração, a pista encontra-se cedida à Associação Roraimense de Pilotos de Arrancada (ARPA). Portanto, a entidade é responsável pela gestão do espaço, organização dos eventos e cumprimento de todas as exigências legais, ambientais e administrativas necessárias ao funcionamento.

O Roraima em Tempo entrou em contato com a ARPA para pronunciamento. O espaço segue aberto.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seed), administradora do Parque Anauá, informou que não recebeu notificação oficial por parte dos órgãos de fiscalização ambiental ou de segurança pública acerca do embargo. Disse ainda que, assim que houver comunicação formal, a pasta vai analisar o conteúdo e adotará as providências cabíveis dentro da competência correspondente.

Fonte: Da Redação

