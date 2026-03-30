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Último leilão do Detran em 2025 tem Toyota com lance inicial de menos de 19 mil reais – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Nesta sexta-feira (19/12), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu o último leilão do ano, de veículos apreendidos nos pátios do órgão. Estão disponíveis 146 veículos aptos a voltar a circular nas vias públicas, dentre eles 129 motocicletas e 17 automóveis.

Uma HONDA/CG 160 FAN, ano 2025, em ótimo estado, está com lance inicial de 4.517 reais. Uma motocicleta desse modelo chega a valer mais de 19 mil pela tabela FIPE. O Leilão ainda conta com outros modelos da Honda e ainda diversos da Yamaha, com preços acessíveis.

Entre os veículos, um TOYOTA/YARIS HB XLS15 AT, 2018/2019 tem lance inicial de 18.978 reais. Pela tabela FIPE, esse automóvel tem um valor de mais 79 mil reais.

O leilão ainda traz a possibilidade de compra somente das peças de veículos, por empresas autorizadas, 58 lotes de veículos, sendo 70 motocicletas e 51 automóveis e ainda um lote único de sendo 41 motocicletas, 43 automóveis, com aproximadamente 46.356,00 kg de material ferroso.

O certame, que é totalmente digital, vai até dia 8 de janeiro de 2026, pelo portal www.hcleiloes.com.br, que disponibiliza fotos dos lotes e o edital completo, com as informações sobre os veículos e regras de participação.

Os interessados ainda podem visitar pessoalmente os lotes nos dias 06 e 07 de janeiro de 2026, no Pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, 16, Bairro Jardim Santa Felicidade, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. “A visitação dos lotes é importante para verificar as condições dos veículos e avaliar se haverá gastos adicionais após a aquisição. Os funcionários dos pátios auxiliam na identificação das características de cada lote”, explica o coordenador de Leilão do Detran-MS, Diego Soares.

Para acessar o edital deste leilão, consulte o Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13), entre as páginas 99 e 119. Clique aqui para acessar.

Emmanuelly Castro – Comunicação Detran-MS
Fotos: Leilão

 

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