Fundação Campeões do Amanhã encerra ano com festival aquático para 300 alunos

Após o sucesso na Arena da Graça, em Cruz das Armas, a Fundação Campeões do Amanhã promoveu, na tarde desta sexta-feira (19), o segundo dia de festival para os alunos do projeto da Prefeitura de João Pessoa. Desta vez, cerca de 300 participantes se divertiram na piscina do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

Além de um escorrego inflável, a programação contou com partidas de vôlei dentro da água e um desafio de escalada em um paredão de cinco metros de altura. O presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio, destacou que a confraternização marca o encerramento de um ano intenso de competições para as oito modalidades oferecidas pela instituição.

“Decidimos fazer um festival mais interativo, para que eles possam relaxar. Agora entram em período de férias e retornam no próximo ano. Agradecemos ao prefeito Cícero Lucena pelo apoio. Começamos neste ano como Fundação e já conquistamos resultados muito positivos, especialmente na natação, no jiu-jítsu e no triathlon. Hoje temos uma equipe de alto rendimento, com acompanhamento multidisciplinar, alcançando resultados em nível nacional. É gratificante saber que são todos atletas formados aqui”, ressaltou Kaio Márcio.

A aluna Ana Sophia tem 9 anos e decidiu fazer a escalada. Ela comemorou a oportunidade de encerrar o ano brincando e também os ensinamentos que recebeu ao longo de 2025. “Muito legal. Eu gostei muito de escalar e de ficar aqui. 2025 foi muito bom. Participei da turma com a tia Bruna e aprendi muita coisa”, afirmou.

Fundação Campeões do Amanhã – Atualmente são oito modalidades (futebol, vôlei, basquete, jiu-jítsu, ginástica artística, triathlon, natação e tênis) disponíveis de forma gratuita para crianças e adolescentes, entre 8 e 15 anos. As atividades funcionam espalhadas por João Pessoa, como o Centro Administrativo Municipal (CAM) e Unipê, em Água Fria, ginásio Ronaldão, no Cristo, ginásio Neuza Gonçalves Brandão, nos Bancários, além da Arena da Graça, em Cruz das Armas, e a Arena PH12, nos Funcionários.