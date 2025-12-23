NOTÍCIAS

“HumanizAção” acolhe 37 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (19) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em “HumanizAção” acolhe 37 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (19) – Agência de Notícias



20 de dezembro de 2025

11:50

Por: Secom

Foto: Bruno Rodrigues (Secom/Sorocaba)

O programa “HumanizAção” realizou, ao longo desta sexta-feira (19), atendimento a 56 pessoas em situação de rua, em diferentes pontos da cidade. Desse total, 37 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). Na entidade, são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados de higiene.

O “HumanizAção” é realizado de forma integrada por profissionais da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), Secretaria da Cidadania (Secid), com sua Coordenadoria de Álcool e Outras Drogas junto à Divisão de Política para Pessoas em Situação de Rua, além da Secretaria da Saúde (SES). Também conta com o importante auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Secretaria de Mobilidade (Semob) e Urbes – Trânsito e Transportes.

Os sorocabanos podem sempre colaborar com o programa, informando os locais da cidade onde haja pessoas em situação de rua necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp: (15) 99666-2636, 24h por dia, ou pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS; (15) 3212-6900, da Secretaria da Cidadania, e 153, da GCM.

