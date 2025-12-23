Nova Arquitetura da Saúde avança com início das atividades do Hospital Regional de Dourados – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul dá um passo decisivo na construção da Nova Arquitetura da Saúde, um modelo que redesenha fluxos, fortalece a regionalização e redefine o papel dos municípios para assegurar que cada cidadão seja atendido no nível de complexidade adequado, mais perto de casa. Dentro dessa estratégia, entrou em funcionamento hoje (20) a Unidade I do Hospital Regional de Dourados (HRD) Olga Castoldi Parizotto, consolidando o planejamento estruturado para o sul do Estado.

A ativação do hospital é mais um marco de um projeto que começou a se materializar em outubro, com a inauguração da Policlínica Cone Sul. Pensada como centro de diagnóstico e especialidades, a unidade se tornou o primeiro elo da linha de cuidado da macrorregião, reduzindo deslocamentos, ampliando o acesso e aumentando a resolutividade dos atendimentos especializados.

No ato oficial do início da operação do HR, o chefe do Executivo estadual, Eduardo Riedel, acompanhado do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), além de secretários, parlamentares e demais autoridades, afirmou que o Hospital Regional representa um marco não apenas para Dourados, mas para toda a região sul de Mato Grosso do Sul.

Ele explicou que a unidade integra uma nova arquitetura da saúde estadual, baseada em critérios técnicos, científicos e de capacidade instalada. “É uma estratégia pensada cuidadosamente, baseada na ciência, no conhecimento e nos números, avaliando a capacidade de cada região e definindo o que deve ser direcionado em termos de regulação, unificando os serviços.”

O governador Riedel destacou o apoio do governo federal e a atuação conjunta entre os entes federativos. A unidade inicia suas atividades com 100 leitos, com previsão de expansão nos próximos meses. “O hospital nasce com 100 leitos e, em abril ou maio, teremos mais 92 leitos sendo entregues no novo prédio.”

Para o governador, a data marca um novo momento para a saúde pública estadual. A lógica da Nova Arquitetura da Saúde estabelece que municípios de médio porte concentrem a média complexidade, enquanto cidades maiores, como Dourados, assumem o atendimento de alta complexidade. A reorganização qualifica o fluxo assistencial, fortalece a regionalização e contribui para aliviar a pressão histórica sobre os hospitais de Campo Grande.

Ao se referir às agendas prioritárias para Dourados, o governador Eduardo Riedel afirmou que o governo estadual concentra esforços em três demandas centrais da população da Grande Dourados, consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional e para a qualidade de vida. “Dourados tem três questões extremamente relevantes no imaginário popular e na demanda das pessoas: o aeroporto, o hospital e água para a população indígena”, destacou o governador.

Segundo ele, essas frentes já estão no foco das ações do Estado. “Nós vamos atacar esses três temas e fazer acontecer aqui no Estado de Mato Grosso do Sul.”

O conjunto de investimentos no complexo de saúde de Dourados reflete a dimensão desse novo modelo. Somente em equipamentos, o aporte chega a R$ 39,29 milhões, sendo R$ 26,39 milhões destinados ao Hospital Regional de Dourados e R$ 12,89 milhões à Policlínica Cone Sul, com recursos já executados e em andamento. Desse total, R$ 17,5 milhões são provenientes do Tesouro Estadual e R$ 21,78 milhões de recursos federais. Considerando obras e equipamentos, o investimento global no complexo alcança R$ 134,1 milhões, dos quais R$ 89,53 milhões são recursos estaduais e R$ 44,56 milhões federais.

“A Secretaria se debruçou de maneira técnica sobre a realidade dos municípios para estruturar a rede de atendimento, da atenção primária à alta complexidade”, pontuou Riedel. Ele ainda destacou: “O que estamos vendo aqui é referência, é modelo de atendimento para entregar outra qualidade de saúde ao Mato Grosso do Sul.”

Para o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, o novo desenho da rede representa um salto de eficiência. “Essa organização redefine os caminhos do paciente e garante que cada pessoa seja atendida no lugar certo, no momento certo. A regionalização reduz deslocamentos, melhora a resolutividade e fortalece todo o sistema”, destacou.

O hospital terá impacto direto em toda a região sul do Estado. “Esse hospital nasce para beneficiar diretamente 34 municípios da região, ampliando o acesso da população a serviços de média e alta complexidade, ressaltou o secretário. Mesmo antes da abertura oficial, o Hospital Regional de Dourados Olga Castoldi Parizotto já iniciou sua atuação assistencial. Na segunda-feira, 15 de dezembro, foi realizada a primeira cirurgia na unidade.

A secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, reforça que o HRD simboliza a consolidação do novo modelo no sul do Estado. “O hospital nasce integrado à Policlínica Cone Sul e alinhado à lógica da regionalização, preparado para oferecer atendimento de média e alta complexidade com segurança, eficiência e tecnologia”, afirmou.

Com tecnologia moderna, a Policlínica oferece exames como tomografia, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, endoscopia, colonoscopia e raio X, além de exames laboratoriais e atendimentos multiprofissionais. Ao assumir o papel de porta de entrada da rede especializada, passou a garantir à população serviços que antes exigiam viagens longas para outros municípios.

Ao discursar o prefeito de Dourados, Marçal Filho, ressaltou que a iniciativa foi abraçada pelo Governo do Estado e consolidada como um equipamento estratégico para toda a região sul. “O governador deu continuidade sabendo da importância dessa obra não só para Dourados, mas para toda a região, que atende 34 municípios e quase um milhão de pessoas.”

Localizado às margens da BR-463, o Hospital Regional de Dourados inicia as atividades, nesta primeira etapa, com 100 leitos, sendo 59 de internação, 20 de UTI, 10 adultos e 10 pediátricos, e 21 destinados a cuidados imediatos. A unidade conta com quatro salas cirúrgicas e está preparada para procedimentos de média e alta complexidade em áreas como cirurgia geral, ortopedia, aparelho digestivo, ginecologia, cirurgia plástica, urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e vascular.

Representando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales, afirmou que o Hospital Regional de Dourados integra o programa Agora Tem Especialista, que fortalece o financiamento da atenção especializada no SUS por meio da troca de dívidas tributárias por serviços de saúde, garantindo R$ 2 bilhões adicionais por ano até 2030, sendo cerca de R$ 200 milhões anuais para o Centro-Oeste.

Segundo ele, o governo federal já investiu aproximadamente R$ 40 milhões na unidade, dentro de um aporte total estimado em R$ 130 milhões. “É um modelo que dá estabilidade de recursos e amplia o acesso da população a serviços de alta qualidade”, destacou. O secretário também reforçou o papel do SUS como política essencial de proteção à vida. “Nada defende mais a vida do que o SUS.”

O HRD atenderá os 34 municípios da macrorregião Cone Sul, beneficiando cerca de 900 mil pessoas, com todo o fluxo regulado pela Central de Regulação Estadual. A expansão será gradual até 2026, quando a unidade passará a operar com 192 leitos, incluindo a ativação da hemodinâmica e de uma quinta sala cirúrgica.

Com foco em eficiência, segurança da informação e cuidado humanizado, o hospital inicia suas atividades com processos totalmente digitalizados, como prontuário eletrônico, gestão de leitos, integração com a regulação estadual e monitoramento contínuo dos atendimentos. O modelo tecnológico adotado servirá de referência para as próximas unidades da Nova Arquitetura da Saúde.

Para a diretora-geral do HRD, Andréia Alcântara, o hospital inaugura um novo capítulo para a região. “Nossa missão é garantir um serviço organizado, seguro e resolutivo, integrado à rede e preparado para atender com excelência desde o primeiro dia”, afirmou.

Entre as autoridades presentes na solenidade destacam os senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina, os secretários Rodrigo Perez (Segov), Walter Carneiro (Casa Civil), Jaime Verruck (Semadesc), Frederico Felini (SAD), Hélio Daher (Educação), Gerson Claro, presidente da Alems, além de deputados estaduais, prefeitos e vereadores da região.

O hospital leva o nome de Olga Castoldi Parizotto em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para o desenvolvimento de Dourados e da região. Radicada no município desde 1975, Olga se destacou no agronegócio e em ações de beneficência ligadas à Igreja Católica, com atuação voltada ao cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade. O legado é reforçado pela doação, feita por seus filhos, do terreno onde o hospital foi implantado.

