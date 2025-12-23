NOTÍCIAS

Operação desarticula quadrilha suspeita de fraude que causou prejuízo superior a R$ 340 mil a rede de supermercados em Boa Vista

Foto: Divulgação/PCRR

Uma operação integrada promovida nesta quinta-feira, 18, desarticulou uma quadrilha especializada em estelionato eletrônico, que causou um prejuízo superior a R$ 340 mil a uma rede de supermercados em Boa Vista. O crime aconteceu em outubro de 2024.

Conforme a Polícia Civil, os criminosos usaram engenharia social para induzir o setor financeiro da empresa a fazer várias transferências via Pix. Por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp, eles se passaram pelo proprietário do supermercado e enganaram os funcionários.

Com análise de dados e cruzamento de informações, foi possível identificar os autores do crime. As equipes de investigação mapearam um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Os valores eram divididos entre 18 pessoas, muitas delas com antecedentes criminais por estelionato.

A apuração apontou ainda que o principal articulador da fraude morava em Cuiabá, no Mato Grosso. As provas técnicas reunidas demonstraram que o grupo criminoso usava vários chips telefônicos como estratégia para dificultar o rastreamento e a identificação dos autores.

Diante disso, a Justiça autorizou quebra de sigilo bancário, o bloqueio de contas dos investigados, além do bloqueio de bens e cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços ligados a eles em Cuiabá.

A operação

Durante as diligências, a polícia apreendeu dois carros avaliados em R$ 111 mil e R$ 98 mil, considerados incompatíveis com a capacidade financeira declarada pelos suspeitos e comprados logo após o crime. As equipes também apreenderam 36 chips telefônicos em uso, 11 lacrados, 14 aparelhos celulares com chips, um notebook e uma CPU além de materiais usados na execução dos delitos.

As investigações revelaram ainda que a mesma quadrilha tentou aplicar golpes com perfis falsos em redes sociais, em nome de pessoas politicamente expostas em Roraima. O grupo usava indevidamente nomes e imagens para conferir credibilidade às abordagens fraudulentas. A gravidade da situação levou à emissão de alertas públicos com o objetivo de orientar a população e prevenir novas vítimas.

Fonte: Da Redação

