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Público aplaude apresentações de culturas populares no Parque Solon de Lucena

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O público que visitou o Parque Solon de Lucena na tarde deste sábado (20) aplaudiu as duas apresentações de culturas populares – o Xaxado Passos da Seca e o Grupo da Melhor Idade Creusa Pires. A ação integra a programação de final de ano da Prefeitura de João Pessoa, realizada pela sua Fundação Cultural (Funjope). Neste domingo (21), a partir das 17h, tem As Calungas e o Boi de Reis Estrela do Norte, com acesso livre.

“A Funjope trabalha com uma política de cultura que estimula e acolhe as culturas populares de maneira estrutural e permanente. Por isso, em muitas das nossas festas como o Natal, Carnaval e São João, e no dia a dia, incorporamos à nossa agenda as culturas populares. Nós temos observado, por exemplo, que as apresentações das culturas populares no Natal mostram a intensidade, a força e a capacidade de renovação dessas culturas. Isso é muito significativo para todos nós da Funjope e é um trabalho que fazemos a partir de uma orientação do prefeito Cícero Lucena no sentido de investir na diversidade das culturas de João Pessoa e da Paraíba”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele disse que todos que fazem a Prefeitura de João Pessoa ficam muito felizes porque as culturas populares estão participando da programação de Natal. “Desde ontem, vemos uma coisa linda na Lagoa do Parque Solon de Lucena com o Babau do Mestre Vavau, o Maracatu Tambores do Tempo, e hoje com o Xaxado Passos da Seca e o Grupo da Melhor Idade Creusa Pires. Isso é realmente muito estimulante para todos nós”, acrescentou.

A coordenadora e professora do grupo Xaxado Passos da Seca, Rosângela Bezerra, afirmou estar muito feliz. “É muita satisfação ter esse reconhecimento. Quero parabenizar a Funjope por esse olhar para nossa cultura e principalmente com crianças. Com isso, estamos resgatando a cultura da Paraíba. Isso é muito bom para nós e para nossas crianças que estão vivenciando essa cultura”, declarou.

“Para mim, é gratificante estar aqui. Estamos fechando um ciclo com essa apresentação que foi um presente que a Funjope nos deu. É adrenalina demais”, resumiu Shilon Gama, coordenadora do Grupo da Melhor Idade Creuza Pires desde 2009.

A integrante mais velha do grupo, a aposentada Alba Uchôa Rangel, tem 93 anos, e afirmou que é a realização de um sonho se apresentar para o público. “Estou felicíssima e muito satisfeita. Estou há um ano no grupo e não quero sair nunca mais. O grupo é maravilhoso e mostra que não podemos ficar paradas. Tenho 93 anos e tenho a consciência de que não posso parar”, comentou.

Aos 87 anos, a aposentada Maria do Carmo Magalhães também afirmou que se dedica muito ao grupo e à saúde: “Eu faço dança, academia, corro, viajo, faço tudo que for possível. Aqui no grupo da Melhor Idade me sinto realizada”, destacou.

Público – Quem foi ao Parque Solon de Lucena não perdeu a oportunidade de ver de perto as apresentações das culturas populares. A dona de casa Maria de Fátima Rodrigues foi com o neto e não se arrependeu. “Gosto muito de ver. Sempre que tem programação, estou por aqui. Sou sertaneja e isso me lembra aquela época, dando valor às coisas da nossa época”, disse.

“É a história da nossa terra e essa parte cultural é importante para que a gente não esqueça disso. Minha avó viveu isso e eu estou conhecendo”, pontuou o neto Renan Augusto Rodrigues de Araújo.

“Eu acho a programação maravilhosa. Este ano está tudo perfeito, desde os shows até a decoração natalina. Estou amando”, observou a autônoma Dina Silva, que foi com toda a família.

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