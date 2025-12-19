Retrospectiva 2025 – SEPRODES: apoio técnico e desenvolvimento rural – Prefeitura Municipal de Bonito

Em 2025, a Prefeitura de Bonito, através do Departamento de Produção e Desenvolvimento Rural (SEPRODES), manteve atuação direta no fortalecimento da agricultura familiar em Bonito, com foco na assistência técnica, no uso de maquinário agrícola e na melhoria das condições produtivas dos pequenos produtores rurais do município.

Ao longo do ano, o departamento prestou serviços essenciais de preparo e correção do solo, garantindo suporte técnico e operacional às propriedades atendidas.

De janeiro a novembro de 2025, foram 174,5 hectares gradados, 78,5 hectares com aplicação de calcário, além do fornecimento de 1.600 toneladas de calcário, beneficiando 167 propriedades rurais.

Outro destaque do período foi a implantação da horta modelo, iniciativa voltada à demonstração prática de técnicas de cultivo de hortaliças. A ação integra a política de assistência técnica do SEPRODES, oferecendo orientação direta aos produtores e servindo como referência para o manejo adequado, diversificação da produção e fortalecimento da agricultura de base familiar.

As atividades desenvolvidas ao longo de 2025 reforçam o compromisso do SEPRODES com o desenvolvimento rural sustentável, a qualificação da produção local e o apoio contínuo aos pequenos produtores de Bonito.