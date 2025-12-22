Agência Minas Gerais | Governo de Minas publica edital de licitação para construção de ponte entre Cássia e Delfinópolis

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), publicou, neste sábado (20/12), o edital de licitação para a implantação, gestão, operação e manutenção de uma ponte que vai ligar os municípios de Cássia e Delfinópolis, no reservatório da usina hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes, no Sul do estado.

Com 1.280 metros de extensão, a ponte vai encerrar décadas de isolamento entre as cidades e facilitar o deslocamento diário de cerca de 780 veículos, mais da metade do fluxo atual das travessias da região. O contrato de concessão terá prazo de 30 anos, com investimentos estimados em R$ 221,4 milhões.

O projeto foi estruturado em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e conta com a participação da Eletrobras, atual proprietária das balsas e responsável pela manutenção desse serviço.

Além de promover a integração entre Delfinópolis e Cássia, a ponte é estratégica para o escoamento da produção agrícola, o acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e comércio, e para o fortalecimento do turismo rural e ecológico.

“Essa obra vai transformar a realidade dos moradores da região ao garantir uma ligação rodoviária direta entre Cássia e Delfinópolis, reduzindo o tempo de travessia e ampliando o acesso a serviços, oportunidades e ao desenvolvimento regional”, afirma o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno.

Consulta pública

Ao longo deste ano, foram finalizados e divulgados os estudos e a modelagem do lote, que também recebeu contribuições da população por meio de consulta pública até o dia 9/11.

A Seinfra promoveu ainda duas audiências públicas para ampliar o diálogo com a sociedade: uma presencial, em Delfinópolis, no dia 24/10, e outra virtual, transmitida pelo canal oficial da secretaria no Youtube, em 22/10. A previsão é que o leilão seja realizado no primeiro trimestre de 2026.