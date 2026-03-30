Biblioteca Isaías Paim renova acervo com 600 novos livros infantis – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

02Histórias que encantam, despertam a imaginação e ampliam o olhar sobre o mundo podem ser uma boa companhia para o período de férias escolares. Na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, crianças e famílias encontram agora ainda mais opções: o espaço recebeu 600 novos livros infantis, que passam a integrar o acervo disponível para leitura e empréstimo gratuitos.

Pessoas, lugares e virtudes ganham forma em narrativas que abordam, de maneira lúdica e sensível, temas ligados à nossa humanidade. Os novos títulos são voltados para crianças de todas as idades e já estão à disposição do público, sem burocracia ou custo.

A ampliação do acervo foi possível por meio de um acordo firmado entre a Diretoria de Patrimônio e Memória da FCMS e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação. A iniciativa fortalece o atendimento a um público que já frequenta regularmente a Biblioteca Isaías Paim.

“Felizmente temos um grande fluxo de jovens leitores aqui. É um espaço muito diverso para eles, com área infantil que sempre atrai visitantes, inclusive aos sábados. Alguns vêm para estudar, muitos para conhecer novas obras, ler por recreação e levar livros por empréstimo. Essa nova aquisição é importante porque reforça nosso acervo e contribui para a formação de novos leitores”, explica Aparecido Melchiades, coordenador da Biblioteca.

Inicialmente fora do itinerário de distribuição do FNDE, a Biblioteca Isaías Paim foi incluída após diálogo com a equipe responsável. “Temos um público expressivo de crianças e adolescentes e projetos de incentivo à leitura que justificam nossa participação. Conseguimos integrar um dos lotes de distribuição, que reúne livros especiais, celebrando a magia do universo da primeira e da segunda infância”, afirma Melly Sena, diretora de Patrimônio e Memória da FCMS.

Portas abertas

Entre prosa e poesia, os livros percorrem temas como a natureza, a gentileza e o imaginário infantil, revelando histórias mágicas, diversas e instigantes. Um universo que pode ser explorado tanto no espaço da Biblioteca quanto levado para casa por meio de empréstimo.

O primeiro passo é a emissão gratuita da carteirinha de leitor. Para isso, basta apresentar um documento com foto e comprovante de residência na Biblioteca Isaías Paim. O cadastro é feito na hora e já permite consultar o acervo, que reúne mais de 40 mil obras.

Com a carteirinha, também é possível pesquisar títulos e fazer reservas de forma remota. “Nosso sistema integrado e digital reúne todo o acervo da Biblioteca e é de fácil acesso. Por meio dele, sem custo algum, a pessoa encontra o livro que deseja e já garante a reserva”, explica Aparecido Melchiades. O acesso é pelo link: fcms.phlnet.com.br.

Além do acervo catalogado, a Biblioteca mantém o projeto Troca Book. Dois expositores ficam disponíveis com livros doados de diversos gêneros. O funcionamento é simples: a pessoa deixa um livro e leva outro, incentivando a circulação permanente e gratuita de obras.

Serviço

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim funciona no térreo do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro, em Campo Grande.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h às 13h.