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Detran-MS informa funcionamento das agências no período de Natal e Ano-Novo – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que as agências em todo o Estado funcionarão normalmente nas segundas e terças-feiras das semanas de Natal e de Ano-Novo, assegurando o atendimento à população nos dias úteis das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30, exceto as unidades integradas aos shoppings que funcionam em horários diferenciados.

Conforme o Decreto “E” nº 2, de 16 de janeiro de 2025, não haverá expediente nas repartições públicas estaduais nos dias 24 (quarta-feira), 25 (quinta-feira) e 26 de dezembro (sexta-feira), em razão do feriado de Natal e de pontos facultativos. Também não haverá expediente no dia 31 de dezembro (quarta-feira).

Já de acordo com o Decreto “E” nº 46, de 24 de novembro de 2025, que estabelece os feriados e pontos facultativos de 2026, o dia 1º de janeiro (quinta-feira) é feriado nacional, e o dia 2 de janeiro de 2026 (sexta-feira) será ponto facultativo.

Dessa forma, o Detran-MS reforça que o atendimento presencial estará mantido normalmente nos dias 22 e 23 de dezembro e 29 e 30 de dezembro, respeitando o horário regular de funcionamento de cada unidade.

Durante os dias sem expediente presencial, o Detran-MS disponibiliza à população serviços digitais que permitem a realização de consultas e a emissão de guias, por meio do Portal de Serviços Meu Detran, do aplicativo Meu Detran MS e da atendente virtual Glória, disponível via WhatsApp pelo número (67) 3368-5000.

No entanto, é importante que o cidadão fique atento ao expediente bancário, especialmente para a compensação de guias. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no Natal de 2025, os bancos não funcionam no dia 25 de dezembro (feriado) e operam com horário reduzido no dia 24 de dezembro, até as 11h. Já no fim de ano, as instituições bancárias fecham no dia 31 de dezembro (véspera de Ano-Novo) e no dia 1º de janeiro, funcionando normalmente nos dias úteis entre os feriados.

A orientação é que os usuários se programem com antecedência para pagamentos e prazos, a fim de evitar transtornos.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Rachid Waqued/Detran

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