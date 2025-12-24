Mais 80 famílias são selecionadas para apartamentos no Nova Bahia – CGNotícias

Por MRNews



A manhã deste domingo (21) foi marcada por emoção e esperança para 80 famílias, que viveram a realização do sonho da casa própria durante a seleção dos apartamentos do Residencial Nova Bahia, realizada na Praça Ary Coelho, no centro da cidade. A ação foi promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) e integrou a programação do Natal dos Sonhos.

Em meio a olhares atentos, aplausos, lágrimas de alegria e muita expectativa, dezenas de famílias acompanharam a divulgação dos nomes selecionados em um processo conduzido de forma pública, técnica e transparente. Além da seleção dos contemplados, o processo reafirmou o compromisso da administração municipal em garantir o acesso à moradia digna às famílias da Capital.

Uma delas foi Imari Rodrigues de Oliveira, de 38 anos, que trabalha na área de serviços gerais. Moradora do bairro Vila Margarida, ela está inscrita nos programas habitacionais desde os 18 anos e celebrou a conquista ao lado do seu bebê de 11 meses. “É muita felicidade. Sempre morei de aluguel, um dinheiro que vai e não tem volta, né? Mas agora, meu Deus do céu, vai ser meu de verdade. Me inscrevi para todos os empreendimentos e saiu esse. Estou realizando um sonho.”

Detran-MS informa funcionamento das agências no período de Natal e Ano-Novo – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2025. – Prefeitura Municipal de Bonito

O Residencial Nova Bahia é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, com subsídio integral do Governo Federal, e integra o conjunto de ações da Prefeitura voltadas à redução do déficit habitacional e à promoção de mais dignidade às famílias campo-grandenses.

“Nós trouxemos a habitação para o Natal dos Sonhos porque esse é o maior sonho do brasileiro: ter a casa própria. Hoje, já temos cerca de 1,5 mil novas propostas de empreendimentos protocoladas, aguardando aprovação do Governo Federal, e vamos trabalhar intensamente para viabilizar todas elas. A Prefeitura tem mostrado que é possível fazer, com responsabilidade e compromisso”, afirmou Claudio Marques.

A seleção contou com o apoio e a presença de Pâmela de Lima, representando os inscritos; Vitor Salomão Paiva, da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul; Lúcio Flávio Mourão, da Caixa Econômica Federal; Julia Maria Dantas, do Conselho Regional do Prosa; Jacqueline Vital, adjunta da Fundação Municipal de Cultura; Maria Helena Bughi, diretora de Desenvolvimento Social da EMHA; e Claudio Marques, diretor-presidente da EMHA.

O processo de seleção foi conduzido por meio de um sistema técnico e automatizado de hierarquização, que aplica rigorosamente os critérios legais do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme a Portaria Ministério das Cidades nº 738/2024 e a Lei nº 14.620/2023. A definição dos contemplados seguiu prioridades federais, como situação de vulnerabilidade social, composição familiar, presença de pessoas com deficiência (PCD), entre outros critérios determinantes.

Biblioteca Isaías Paim renova acervo com 600 novos livros infantis – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Retrospectiva 2025 – SEPRODES: apoio técnico e desenvolvimento rural – Prefeitura Municipal de Bonito