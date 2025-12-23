NOTÍCIAS

Obras da escola José David, primeira de tempo integral em Boa Vista, entram na fase final

Foto: Divulgação Semuc

As obras da Escola Municipal José David Feitosa, localizada no Projeto de Assentamento Nova Amazônia, na região do Murupu, zona rural de Boa Vista, estão em fase final. A unidade será a primeira escola em tempo integral do município, oferecendo todas as modalidades de ensino e ampliando significativamente o acesso à educação no campo.

A partir do próximo ano letivo, a escola passará a atender não apenas alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), mas também, crianças da Educação Infantil, incluindo as etapas de creche e pré-escola.

O vice-prefeito Marcelo Zeitoune acompanhou, ao lado dos secretários municipais de Obras e de Educação e Cultura, os serviços de acabamento da escola, que está sendo construída em uma área total de 4.151,75 m².

“Essa nova unidade escolar na zona rural contará com 16 salas de aula e funcionará em tempo integral, com capacidade para atender até 510 alunos. A escola terá uma estrutura moderna, totalmente climatizada, ampla e arejada, garantindo mais conforto e qualidade no ensino para toda a comunidade”, disse.

Ensino integral amplia jornada escolar e garante mais oportunidades aos alunos

As crianças terão aulas das 7h30 às 17h30, com direito a lanche pela manhã, almoço e lanche à tarde. No período noturno, também serão ofertadas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A nova estrutura contará ainda com quadra poliesportiva coberta, com banheiros e vestiários, bloco administrativo com auditório e bloco de serviços. Além disso, inclui cozinha, refeitório e até redário para o descanso das crianças.

De acordo com o secretário municipal de Educação e Cultura, Lincoln Oliveira, serão ofertadas 90 vagas para creche, 90 para Educação Infantil, 30 para Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 300 vagas para o Ensino Fundamental I e II, com a implantação de turmas do 6º ano nas escolas do campo.

“Toda a arquitetura foi pensada para atender a população do campo. No ensino integral, além do reforço pedagógico no contraturno, vamos preparar um currículo voltado ao empreendedorismo e à agricultura. O que valoriza a realidade local”, destacou o secretário.

Projeto inclui cinco blocos interligados

O projeto arquitetônico da escola contempla cinco blocos interligados por passarelas, além de parquinho infantil, horta pedagógica e área de estacionamento, oferecendo um ambiente completo, funcional e acolhedor para alunos e profissionais da educação.

Outra novidade é a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), no formato de polo, que atenderá alunos da própria Escola José David Feitosa e também de outras duas unidades do campo: Aureliano Soares da Silva e Leila Maria da Silveira.

UBS ao lado da escola fortalece atendimento à comunidade

Durante a visita à região, o vice-prefeito também acompanhou o funcionamento da Unidade Básica de Saúde Marta Almeida Machado, localizada ao lado da nova escola. A UBS segue o mesmo padrão de atendimento das unidades da zona urbana de Boa Vista.

Por fim, a unidade foi entregue a há um ano e meio. E oferece consultas médicas e odontológicas, testes rápidos, acompanhamento pré-natal, além de sala de vacinação, acolhimento, farmácia e programas como o Saúde da Família.

A dona de casa Leandra Costa, de 29 anos, esteve na UBS acompanhada das filhas Maytê de Melo, de 2 anos. Bem como Milene de Melo, de 8 anos. Moradora do PA Nova Amazônia, na região do Truaru, ela destacou a qualidade do atendimento e o acesso aos medicamentos.

“Melhorou muito a nossa vida depois que a prefeitura instalou essa UBS na região. Fui muito bem atendida e ainda recebi todos os medicamentos prescritos pelo médico. O atendimento foi bem rápido”, ressaltou.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

