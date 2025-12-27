ENTRETENIMENTO

Dólar aproxima-se de R$ 5,60 com remessas de empresas ao exterior

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Dólar aproxima-se de R$ 5,60 com remessas de empresas ao exterior

Por MRNews

Num dia de turbulências no mercado financeiro, o dólar aproximou-se de R$ 5,60, em meio ao aumento das remessas de lucros e dividendos de empresas ao exterior. A bolsa teve leve queda, contrastando com as altas no mercado internacional.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (22) vendido a R$ 5,584, com alta de R$ 0,055 (+0,99%). A cotação chegou a cair nos primeiros minutos de negociação, mas inverteu o movimento, após a abertura dos mercados nos Estados Unidos.

A moeda estadunidense está no maior nível desde 31 de julho, quando estava em R$ 5,60. A divisa sobe 4,67% em dezembro, mas cai 9,64% em 2025.

Eve, da Embraer, faz primeiro voo do protótipo de “carro voador”

INSS altera atendimento no Natal e no Ano Novo

O mercado de ações teve um dia de perdas. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 158.142 pontos, com recuo de 0,21%. A queda ocorreu após duas altas seguidas.

Apesar da aprovação do Orçamento de 2026 pelo Congresso e da arrecadação recorde do governo em novembro, o dólar foi pressionado pelo aumento no envio de lucros e dividendos ao exterior.

A partir de 1º de janeiro, as remessas ao exterior pagarão 10% de Imposto de Renda (IR), assim como o envio de dividendos acima de R$ 50 mil por mês. As grandes empresas estão aproveitando os últimos dias de vigência da legislação atual, que garante isenção, para enviar os recursos ao exterior.

No caso da bolsa de valores, a alta dos juros futuros pressionou as ações da maioria das empresas. Sem indicações claras se o Banco Central (BC) começará a reduzir a Taxa Selic (juros básicos da economia) em janeiro ou em março, os juros futuros sobem.

Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF

MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem

O repique nas taxas estimula a migração de investimentos da bolsa para a renda fixa.

* com informações da Reuters

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Que Horas Começa RENASCER E TELA QUENTE?

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 08/07. Segunda-feira, 08/07/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 […]
ENTRETENIMENTO

Com COP30 no Brasil, vigília religiosa pede conscientização ambiental

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Um enorme gramado entre dois ícones da arquitetura do Rio de Janeiro, a Igreja da Candelária e o Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da cidade, foi o local escolhido para receber a edição carioca da Vigília pela Terra, neste sábado (30). A pouco mais de 70 dias para a realização da […]
ENTRETENIMENTO

Mudanças no Trânsito de Ilhéus Visam Melhorar Mobilidade Urbana

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Por Notícia de Ilhéus Mudanças no Trânsito de Ilhéus Visam Melhorar Mobilidade Urbana A Autarquia de Transporte e Trânsito e Mobilidade de Ilhéus (Sutram) anunciou alterações no trânsito da cidade, com foco no cruzamento entre as avenidas Professor Milton Santos, ACM e Osvaldo Cruz, a partir de segunda-feira, 10 de março de 2025. […]