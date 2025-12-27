Governador dá posse a 20 novos auditores fiscais de tributos da Sefaz

O governador Antonio Denarium deu posse a 20 novos Auditores Fiscais de Tributos da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), que integram a segunda e última turma de aprovados no concurso público, realizado em 2021. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira, 22, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos.

“Vocês se juntam a uma equipe de aproximadamente 30 mil servidores e já entram no primeiro escalão. Vocês são aqueles que estudaram, trabalharam por uma vida melhor e passaram em um concurso público. É um desafio muito grande. Entre milhares de pessoas de todo o Brasil, vocês foram selecionados pela capacidade e pelo mérito de cada um. Parabéns aos novos auditores fiscais do Estado de Roraima”, disse o governador, ao dar as boas-vindas aos novos profissionais da Sefaz.

O chefe do Executivo também destacou os investimentos que vêm sendo feito desde o início de sua gestão, tanto em estrutura física e em recursos humanos, como também as conquistas que Roraima vem alcançando ao longo de sua gestão.

“Somos o maior crescimento do PIB do Brasil, graças ao trabalho do governo de acabar com os entraves e atrair novos investimentos. Proporcionalmente, é o que mais gera empregos formais no país, o maior crescimento de rebanho bovino e o maior crescimento de área plantada. Construímos um ambiente favorável ao desenvolvimento e um estado com liberdade econômica. Tivemos também o maior crescimento populacional do Brasil”, pontuou o governador, anunciando que em breve será autorizado um novo concurso para a Sefaz.

O vice-governador Edilson Damião destacou o compromisso que essa gestão tem com o servidor público.

“Esse é o governo do servidor público e que respeita o servidor público. A prova disso é que, nestes sete anos à frente do governo, ele paga o salário adiantado. E vocês agora se juntam aos quase 30 mil servidores públicos do Estado, com o compromisso de a gente estar continuando esse trabalho de evolução de Roraima”, afirmou.

O secretário da Sefaz, Manoel Sueide Freitas, disse que a chegada desses novos auditores vai fortalecer o trabalho de fiscalização tributária e, com isso, melhorar ainda mais a arrecadação do Estado.

“Celebramos não apenas o mérito e a dedicação de cada um de vocês, mas o compromisso que assumem com o fortalecimento da gestão pública e o progresso do nosso Estado. O ingresso neste cargo representa o reconhecimento do esforço, da competência e do desejo de contribuir para o desenvolvimento de Roraima. O trabalho na administração tributária não é apenas técnico, mas também estratégico e essencial para o equilíbrio financeiro e social. Vocês serão responsáveis por garantir que os recursos necessários para a saúde, para a educação, infraestrutura e segurança cheguem aonde são mais necessários”, detalhou o secretário.

O deputado estadual Marcos Jorge, que foi o responsável pela realização do concurso quando ainda era secretário da Sefaz, lembrou que a gestão do governador Antonio Denarium sempre se preocupou em investir em todas as secretarias, principalmente na área de recursos humanos, em especial na Sefaz.

“Investir na Sefaz, nos servidores, é fortalecer o Estado. Se a Sefaz não estiver fortalecida, o Estado não tem condições de investir em saúde, educação, social, nos mais diversos programas. Então, eu venho aqui hoje, parabenizar os 20 novos servidores que estão tomando posse, mas também assumindo esse compromisso de fortalecer a nossa secretaria. Quero dizer ainda que tenhamos sempre, acima de tudo, a visão de que o interesse público deve sempre permear todos os nossos atos”, disse.

Falando em nome de todos os empossados, o roraimense Bruno Francisco Bezerra Cruz enfatizou sobre desmistificar a ideia de que o trabalho do auditor fiscal é apenas de cobrar tributos.

“Muitos olham para nós auditores e veem apenas números, planilhas e arrecadação, mas, o que fazemos na Secretaria da Fazenda é muito mais que cobrar, é construir o alicerce da cidadania. O nosso trabalho é o combustível que movimenta a viatura da polícia, e o recurso que ergue a escola e garante o remédio no hospital. Servir à Sefaz é garantir que o Estado tenha recurso para investir e cuidar de quem precisa”, disse Bruno, ao agradecer a todos que contribuíram para que a posse dessa turma fosse concretizada.

Confira a lista dos empossados:

Antonio Rafael Brito Lira

Bruno Francisco Bezerra Cruz

Darlison da Silva Santos

Eduardo Silva Cordeiro Drumond

Fabiana Brandao Nader Magliano Ribeiro

Fábio Jordão Silva dos Anjos

Fábio Rodrigues Sobrinho

Francisco Luiz da Conceição Sousa

Gumercindo Oliveira de Andrade Junior

Hugo Chaves Dias e Silva

Jardel Pereira de Lira

Klinger Rodrigues Lins

Marcos Allan dos Santos Brito

Miguel Alves dos Santos Neto

Marcos da Silva e Silva

Paolo David Alencar Cardoso

Rodrigo Ferreira de Camargo

Thiago Andrade Costa

Valéria Valentini

Yurik Scarcela do Vale Coelho

