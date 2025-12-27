Bioparque Pantanal se consolida no mapa do turismo sustentável mundial – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O ano de 2025 entra para a história do Bioparque Pantanal como um marco de crescimento, reconhecimento e consolidação institucional. Maior aquário de água doce do mundo, encerra o ano com conquistas expressivas nas áreas de conservação, educação ambiental, inclusão social, pesquisa científica e fortalecimento do turismo em Mato Grosso do Sul.

O destaque fica para a conquista do selo internacional “Ouro” em sustentabilidade, concedido pelo programa Good Travel Seal, da fundação holandesa Green Destinations, que posiciona o Bioparque Pantanal entre os atrativos turísticos mais sustentáveis do mundo. A certificação reconhece práticas ambientais responsáveis, governança eficiente e impacto social positivo.

“Receber o selo Ouro em sustentabilidade é motivo de imenso orgulho para toda a nossa equipe. Esse reconhecimento internacional reforça que estamos no caminho certo e comprova que é possível unir ciência, lazer, inclusão, sustentabilidade e gestão pública eficiente em um único propósito. Vivemos um ano de excelentes resultados, que colocam Mato Grosso do Sul em destaque no cenário mundial do turismo sustentável”, afirma a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri.

Mais do que um reconhecimento institucional, o selo é reflexo direto do Programa ESG Bioparque, que materializa o compromisso com boas práticas ambientais, sociais e de governança, transformando propósito em ação.

O ano de 2025 também ficou marcado pelo fato do empreendimento manter-se com a maior pontuação do Google em empreendimentos do ramo e nos grandes avanços em todos os pilares que sustentam os projetos e as ações do local.

Cultura e Lazer

Um patrimônio de Mato Grosso do Sul

Em 2025, o Bioparque Pantanal chegou a marca de 1,4 milhão de visitantes, vindos de todos os estados brasileiros e de 140 países reconhecidos pela ONU, com uma média de 32,5 mil visitantes por mês, além de sediar e realizar em seu Centro de Convenções 115 eventos este ano, de diversos setores da sociedade.

Hoje, o complexo é um dos principais atrativos turísticos do Estado e do país, oferecendo uma experiência única que une lazer, ciência, educação ambiental, cultura, tecnologia, sustentabilidade e inclusão para todos, sem deixar ninguém para trás.

Mais do que um passeio, o Bioparque se tornou um símbolo da nova identidade de MS: inovadora, sustentável e comprometida com o futuro.

Educação Ambiental

Sensibilizar para conscientizar

No Bioparque Pantanal a Educação Ambiental é uma ferramenta de transformação social. A proposta vai além da visita: é provocar reflexão, inspirar mudança de comportamento e formar cidadãos sensibilizados e conscientes.

Em 2025, o Bioparque recebeu 360 escolas e impactou diretamente milhares de estudantes, vindos de todas as regiões de MS e também de estados como Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Paraná. Ao todo, desde a inauguração, o Bioparque Pantanal já recebeu mais de 90 mil estudantes.

Outro grande destaque foi a terceira edição do Clube de Ciências, com a participação de estudantes de nove escolas em 14 projetos de iniciação científica, envolvendo tanto instituições públicas quanto privadas da Capital e do interior.

As ações itinerantes também ganharam força com o projeto “Bioparque vai à Escola”, que levou uma parte do maior aquário de água doce do mundo até instituições de ensino, além da presença em feiras e eventos educacionais em vários municípios.

Inclusão

Bioparque para todos – iguais na diferença

O Bioparque Pantanal avançou ainda mais como referência nacional em acessibilidade e inclusão com a expansão do programa “Bioparque para Todos – Iguais na Diferença”, garantindo experiências completas para pessoas com deficiência e neurodivergência.

O complexo conta com tecnologia assistiva, equipe treinada, intérpretes de Libras, audiodescrição, materiais em Braille, espaços sensoriais e atendimento humanizado, consolidando-se como modelo de acesso universal à natureza e ao conhecimento.

Entre as principais ações do ano esteve o Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, realizado em parceria com a Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul (Funtrab) e a Secretaria de Estado da Cidadania (SEC), que ofertou 200 vagas de emprego exclusivas para PcDs.

Outro marco foi a participação no “Rodeo Fest Inclusivo” e o Dia D da Saúde Inclusiva, voltado ao atendimento de pessoas com deficiência e mães atípicas, com serviços em diversas especialidades médicas e ações de cuidado e bem-estar.

Conservação

Ciência, cuidado e compromisso com a vida

Em 2025, o Bioparque celebrou a ampliação do seu plantel, com o número de espécies passando de 446 para 470, um acréscimo de 24 novas espécies, além de atingir a marca de mais de 45 mil animais. Além de ter sido realizadas diversas visitas técnicas nos bastidos do empreendimento, propiciando a pesquisadores e estudantes conhecerem nossas estruturas e o trabalho realizado no Centro de Conservação de Peixes Neotropicais do Bioparque Pantanal.

Um dos fatos mais emblemáticos do ano foi a realização de um exame inédito para a ciência, em parceria com a UFMS: uma ultrassonografia e tomografia em uma cachara, espécie típica do Pantanal. O procedimento exigiu uma megaoperação técnica para manter o animal fora da água durante o exame. Tudo correu bem e a cachara retornou ao seu tanque.

Preocupados com a saúde e bem-estar animal, o Bioparque também realizou biometria, exames de rotina e enriquecimento ambiental para os animais que integram o nosso plantel.

Ao todo, o Bioparque realizou 94 reproduções de peixes desde a inauguração em 2022. O destaque deste ano fica com o projeto Cascudos do Brasil, que realizou a reprodução de 23 espécies de cascudos, sendo três delas ameaçadas de extinção: Cascudo Onça, Cascudo Viola e Cascudo Cego das Cavernas. O projeto ainda registrou, em 2025, 74 desovas de cascudos.

O Bioparque Pantanal também firmou importantes parcerias, dentre elas destaca-se a firmada com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que possibilitou que os técnicos do setor do manejo do complexo e do Lapiaba (Laboratório de Ictiologia e Aquicultura da UFMS) realizem em conjunto o trabalho de desenvolvimento de ovos e larvas fortalecendo o trabalho de conservação.

Pesquisa e Inovação

Em inovação, o Bioparque Pantanal finalizou um estúdio moderno de gravação de vídeo e transmissão ao vivo, incluindo um podcast, voltado para os pilares do complexo e para a popularização e divulgação científica. Os materiais do estúdio foram adquiridos com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio Capital Natural) programa nacional estratégico que promove o conhecimento sobre a biodiversidade.

O Núcleo de Pesquisa e Tecnologias (NUPTEC), por meio do Projeto BioSustentável, realizou em parceria com a Solurb em 2025 uma série de ações voltadas à educação ambiental, inclusão e sustentabilidade em Campo Grande. As atividades alcançaram espaços como a Gibiteca, escolas e a Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), com oficinas de brinquedos e artesanato feitos a partir de materiais recicláveis, especialmente tampinhas e garrafas PET, incentivando práticas de economia circular de forma educativa e lúdica.

No campo da acessibilidade, o Bioparque Pantanal firmou parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para a produção de materiais em impressora 3D, do programa IF Maker.

Na área científica, pesquisadores do Bioparque realizaram importantes publicações científicas em periódicos de alcance nacional e contribuíram com a popularização da ciência por meio do trabalho exercido pelos estagiários, fortalecendo a cada dia o turismo científico no empreendimento.

O NUPTEC também obteve reconhecimento com a premiação do projeto “Produção de Sabão Ecológico” entre os melhores do “Programa MS Multiplica” e com o destaque do projeto “Raízes Criativas” em edital estadual.

“O Bioparque é um espaço de pertencimento, orgulho e transformação. Aqui, as pessoas se emocionam, aprendem e se conectam com a natureza de uma forma única. É um lugar que mostra que cuidar do meio ambiente também é cuidar das pessoas. Nosso maior legado é tocar vidas e inspirar um futuro melhor para todos”, finaliza Balestieri.

Eduardo Coutinho, Comunicação Bioparque Pantanal

Fotos: Bruno Rezende (capa) e Lara Miranda