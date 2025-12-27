Retrospectiva 2025: ENA amplia consultorias, lança pós-graduação e anuncia a nova sede para 2026

Foto: Victor Casagrande /ENA

A Escola de Governo – ENA encerra o ano de 2025 com resultados robustos, consolidando-se como peça-chave na modernização do serviço público estadual. A Escola reforça sua atuação com foco em inovação, tecnologia e formação de excelência.

Segundo o presidente da ENA, Estevão Roberto Ribeiro, “o ano de 2025 marca a consolidação da ENA como um hub de excelência. Investimos na expansão estratégica do nosso portfólio, desde a pós-graduação até soluções digitais e consultorias com impacto nacional e preparamos nossa nova sede. Estes são passos firmes rumo à excelência na gestão pública e à entrega de valor para a sociedade”.

Início das aulas do Programa de Pós-Graduação

O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu ENA para Servidores Públicos visa aprimorar o desenvolvimento profissional, a atualização tecnológica e a capacidade de contribuição dos servidores para as políticas públicas. A ENA iniciou em 2025 a oferta de duas turmas: Gestão de Políticas Públicas (com 42 alunos) e Governança e Controle da Regulação (46 alunos).

O reconhecimento formal da qualidade da Escola se dá por meio do credenciamento junto ao CEE/SC para oferta de cursos de Pós-graduação na modalidade presencial e junto ao MEC para oferta de Pós-graduação na modalidade EaD. O portfólio do Programa de Pós-graduação inclui 12 cursos, todos relacionados a atividades no serviço público.

Inovação, Saúde Mental e Expansão de Fronteiras

Com um alcance notável, a ENA já emitiu mais de 74.900 certificados desde 2023 e demonstrou estar alinhada às demandas contemporâneas ao lançar cursos focados em Inteligência Artificial (IA) e Power BI Avançado, preparando gestores para o futuro digital. Além disso, investiu em capacitações nas temáticas da Saúde Mental e o Ambiente de Trabalho.

Em 2025, a ENA também priorizou a pauta das Pessoas em Situação de Rua (PSR), liderando a capacitação de uma equipe multidisciplinar em parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis. A Escola forneceu o treinamento para agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Assistência Social e Saúde, promovendo o acolhimento humanizado e o resgate social. O curso presencial estabeleceu diretrizes para a atuação integrada, visando proteger, orientar e apoiar as PSR, incentivando seu acesso a serviços que promovam acolhimento e cidadania.

A Escola expandiu a cooperação técnica com diversos órgãos como a Alesc, a Acap´s, a Udesc, PMF e Granfpolis. Também iniciou importantes atividades de Consultoria com ações voltadas à construção de Ferrovias no Norte e no Oeste do Estado e o desenvolvimento de Políticas Públicas no Acre, demonstrando sua expertise em nível estadual e nacional.

Parceria Estratégica Internacional e Nova Sede

A ENA reafirma sua conexão com o modelo europeu de excelência com o Acordo de Cooperação Técnica com o INSP (Institut National du Service Public), sucessor da ENA da França, uma parceria Brasil-França que segue desde 2009. A Escola também se consolidou como um hub de capacitação que reúne diversos conteúdos e soluções educacionais, com o AVA ENA Virtual que atualmente hospeda 800 Cursos. Finalizando um ano de grandes conquistas, a Escola de Governo – ENA investiu em uma sede própria, cuja reforma está em fase de finalização. Em 2026, a equipe e os alunos dos cursos presenciais terão um novo e moderno espaço para fomentar a excelência na gestão pública catarinense.

