Ponte Hercílio Luz tem alterações de circulação de pessoas e veículos para a virada do ano

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

A Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que a Ponte Hercílio Luz, cartão postal de Santa Catarina, terá alterações temporárias na circulação de pedestres em razão da montagem e da realização do show pirotécnico de Réveillon em Florianópolis.

As mudanças ocorrem para garantir a segurança de moradores, turistas e equipes envolvidas no evento.

Confira o cronograma de interdições

Sábado (27/12):

A passarela Norte será fechada para a instalação da estrutura de fogos de artifício.

A passarela Norte será fechada para a instalação da estrutura de fogos de artifício. Terça-feira (31/12):

A partir das 20h: fechamento total do vão central para acesso de pedestres.

A partir das 22h: fechamento da passarela Sul.

A partir das 20h: fechamento total do vão central para acesso de pedestres. A partir das 22h: fechamento da passarela Sul. Quarta-feira (01/01):

À 1h: reabertura do vão central e da passarela Sul, com o objetivo de facilitar a saída do público da Ilha logo após a queima de fogos.

Após a redução do fluxo de pessoas, o vão central será novamente fechado, conforme avaliação operacional das equipes no local.

A SIE orienta que moradores e visitantes se programem com antecedência, respeitem a sinalização e sigam as orientações das equipes de segurança e trânsito. As medidas são temporárias e visam garantir um Réveillon seguro e organizado para todos.