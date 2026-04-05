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Ponte Hercílio Luz tem alterações de circulação de pessoas e veículos para a virada do ano

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Ponte Hercílio Luz tem alterações de circulação de pessoas e veículos para a virada do ano

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

A Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que a Ponte Hercílio Luz, cartão postal de Santa Catarina, terá alterações temporárias na circulação de pedestres em razão da montagem e da realização do show pirotécnico de Réveillon em Florianópolis.

As mudanças ocorrem para garantir a segurança de moradores, turistas e equipes envolvidas no evento.

Confira o cronograma de interdições

  • Sábado (27/12):
    A passarela Norte será fechada para a instalação da estrutura de fogos de artifício.
  • Terça-feira (31/12):
    A partir das 20h: fechamento total do vão central para acesso de pedestres.
    A partir das 22h: fechamento da passarela Sul.
  • Quarta-feira (01/01):
    À 1h: reabertura do vão central e da passarela Sul, com o objetivo de facilitar a saída do público da Ilha logo após a queima de fogos.
    Após a redução do fluxo de pessoas, o vão central será novamente fechado, conforme avaliação operacional das equipes no local.

A SIE orienta que moradores e visitantes se programem com antecedência, respeitem a sinalização e sigam as orientações das equipes de segurança e trânsito. As medidas são temporárias e visam garantir um Réveillon seguro e organizado para todos.

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