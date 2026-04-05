Ponte Hercílio Luz tem alterações de circulação de pessoas e veículos para a virada do ano

Foto: Jonatã Rocha / SECOM
A Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que a Ponte Hercílio Luz, cartão postal de Santa Catarina, terá alterações temporárias na circulação de pedestres em razão da montagem e da realização do show pirotécnico de Réveillon em Florianópolis.
As mudanças ocorrem para garantir a segurança de moradores, turistas e equipes envolvidas no evento.
Confira o cronograma de interdições
- Sábado (27/12):
A passarela Norte será fechada para a instalação da estrutura de fogos de artifício.
- Terça-feira (31/12):
A partir das 20h: fechamento total do vão central para acesso de pedestres.
A partir das 22h: fechamento da passarela Sul.
- Quarta-feira (01/01):
À 1h: reabertura do vão central e da passarela Sul, com o objetivo de facilitar a saída do público da Ilha logo após a queima de fogos.
Após a redução do fluxo de pessoas, o vão central será novamente fechado, conforme avaliação operacional das equipes no local.
A SIE orienta que moradores e visitantes se programem com antecedência, respeitem a sinalização e sigam as orientações das equipes de segurança e trânsito. As medidas são temporárias e visam garantir um Réveillon seguro e organizado para todos.