Saúde: Parceria entre Brasil e Paraguai avança em 2025 com sala de situação e mapeamento da fronteira

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Foto: Divulgação / Casan Otacílio Costa ganhou uma repaginada em sua rede de abastecimento. No total, serão substituídos 2,4 km de tubulação, que beneficiará quatro bairros da cidade. Quando a rede antiga começou a apresentar pontos de fragilidade, o que a tornou obsoleta, a resposta foi a colocação de duas adutoras que passam pela área […]