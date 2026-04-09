Semad abre inscrições para o Jovens Mineiros Sustentáveis 2026 e amplia educação ambiental em Minas

Posted on

A Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com a Polícia Militar, realizou, nesta quinta-feira, 16, uma ação educativa nas principais vias de Guaratinguetá. A ação que continuará ao longo de todo o ano, atenderá diversos bairros da cidade e tem como objetivo promover a segurança, intensificar a fiscalização e contribuir para que a cidade […]