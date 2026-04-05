BOLETIM – Retrospectiva 2025: CBMSC encerra 2025 com avanços históricos, modernização e inovação em todo o estado

Em 2025, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina deu grandes passos. Novas tecnologias foram adotadas, a estrutura operacional foi fortalecida e a corporação se destacou em prevenção, resgate e segurança em todo o estado.

Entre janeiro e dezembro, foram quase 199 mil ocorrências, atendendo mais de 158 mil pessoas, um aumento de 1,5% em relação ao ano passado.

O comandante-geral, coronel Fabiano de Souza, comenta sobre os atendimentos:

SONORA

Mais de 156 mil casos de atendimentos pré-hospitalares foram realizados, a principal demanda da corporação.

Durante o ano, o telefone 193 recebeu mais de 581 mil chamadas.

O CBMSC segue comprometido em proteger a população catarinense com rapidez, tecnologia e eficiência.

Repórter: Larissa Citatin