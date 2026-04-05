BOLETIM – Retrospectiva 2025: Governo Jorginho Mello totaliza R$ 5,5 bilhões em investimentos no Estado em 2025

O Governo de Santa Catarina encerra 2025 com uma marca histórica com mais de R$ 5,5 bilhões em investimentos ao longo do ano em obras, compra de bens e equipamentos para áreas prioritárias como a Saúde, a Educação, a Infraestrutura e a Segurança Pública.

As projeções da Secretaria de Estado da Fazenda mostram que Santa Catarina deve superar em pelo menos R$ 1,1 bilhão a marca de 2024, quando realizou R$ 4,4 bilhões em investimentos.

Os números apontam um crescimento de 25% no volume de recursos investidos pelo Poder Executivo de um ano para o outro.

Desde 2023, o total já soma R$ 12,8 bilhões.

Em valores atualizados para os dias de hoje, considerando mais de 200 anos de história do Estado, o governador Jorginho Mello investiu cerca de duas vezes mais do que os governadores que mais investiram nos três primeiros anos dos respectivos governos.

Os números finais e o detalhamento das receitas, despesas e dos investimentos serão apresentados no Balanço Geral do Estado que deve ser divulgado até abril de 2026.

O equilíbrio entre receitas e despesas foi fundamental para a implementação de políticas públicas estabelecidas como prioritárias pelo governador Jorginho Mello no terceiro ano de gestão, como ressalta o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert:

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Sem aumentar impostos, a arrecadação registrou crescimento real de 2% entre janeiro e novembro de 2025.

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert, o desempenho catarinense supera o nacional em diversos setores:

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Em 2025, o Governo do Estado também zerou o imposto para seis itens da cesta básica: arroz, feijão e as farinhas de trigo, milho, mandioca e arroz.

A eficiência da gestão catarinense foi reconhecida em vários momentos ao longo de 2025.

O Estado manteve a 2ª colocação no Ranking de Competitividade dos Estados, sendo líder em Segurança Pública, mantendo o título de mais seguro do País.

Santa Catarina também lidera em Capital Humano, que avalia a qualificação e a disponibilidade do mercado de trabalho.

Repórter: Marcos Lampert