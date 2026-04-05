Iater lança processo seletivo com 80 vagas para nível médio e superior

O Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima), em parceria com o IERR (Instituto de Educação de Roraima), lançou o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 para a contratação temporária de 80 profissionais que irão atuar nas ações de assistência técnica e extensão rural em Roraima.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente de forma on-line, no período de 05 a 11 de janeiro de 2026, por meio do site ierr.edu.br/iater.

Do total de vagas, 36 são destinadas a cargos de nível superior, contemplando as seguintes áreas: Assistente Social (1), Contador (2), Desenvolvedor de Sistemas (1), Economista (1), Engenheiro Agrônomo (12), Engenheiro Civil (1), Engenheiro Florestal (2), Geólogo (1), Médico Veterinário (13), Zootecnista (1) e Tecnólogo em Agroecologia (1).

Para o nível médio técnico, estão sendo ofertadas 44 vagas, distribuídas entre Técnico de Informática (1), Técnico Agrícola, modalidade em Agroindústria (1) e Técnico Agrícola, modalidade em Agropecuária (42).

De acordo com o edital, as remunerações variam de R$ 2.827,11 a R$ 7.961,55, conforme o cargo, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os contratos terão duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade da Administração.

Segundo o presidente do Iater, Marcelo Pereira, o processo seletivo representa um avanço importante para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor produtivo rural.

“Esse seletivo foi autorizado pelo governador Antonio Denarium, a quem agradecemos pela sensibilidade e compromisso com o fortalecimento do Iater e, consequentemente, a agricultura familiar e indígena de Roraima. É uma grande satisfação abrir esse processo, que vai permitir ampliar nossa capacidade de atendimento aos produtores rurais”, destacou o presidente.

O diretor administrativo e financeiro do Iater, Esdras Leite, reforça que a seleção foi planejada para garantir transparência e eficiência.

“O processo seletivo foi estruturado com critérios técnicos e claros, assegurando igualdade de oportunidades aos candidatos e reforçando o compromisso do Iater com a responsabilidade administrativa e a boa gestão dos recursos públicos”, afirmou.

Ainda conforme o edital, o processo seletivo será composto por análise documental, avaliação curricular da experiência profissional e prova objetiva. A prova será aplicada apenas para os cargos de Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Médico Veterinário, Zootecnista e Técnico Agrícola – Modalidade em Agropecuária.

O edital garante a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e prevê a distribuição das oportunidades entre a capital e os municípios do interior, conforme a necessidade institucional.

Todas as informações oficiais, incluindo cronograma, resultados, convocações e possíveis atualizações, estarão disponíveis no site do seletivo e no Diário Oficial do Estado de Roraima.

O post Iater lança processo seletivo com 80 vagas para nível médio e superior apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.