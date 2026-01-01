BOLETIM – Celesc disponibiliza ferramenta online para estimar consumo de energia elétrica em residências

A Celesc disponibiliza uma ferramenta online e gratuita para simular o consumo de energia elétrica de uma residência: trata-se do Simulador de Consumo disponível no site celesc.com.br.

No ambiente virtual, é possível estimar o consumo de diversos aparelhos, como ar-condicionado, televisão, geladeira, lâmpadas, chuveiro elétrico, entre outros.

Colocando informações simples como a potência do equipamento e o tempo de uso, o consumidor consegue ter uma ideia de quanto ele vai impactar na conta no fim do mês.

O engenheiro eletricista que atua na Divisão de Eficiência Energética da Celesc, Rodrigo Hoffmann, explica como funciona a ferramenta:

O sistema também apresenta alternativas mais eficientes com selo Procel, com uma ferramenta que considera a tarifa atualizada e bandeiras tarifárias para uma simulação mais precisa.

Repórter: Marcos Lampert