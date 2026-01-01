Campanhas mobilizam milhares de pessoas por um trânsito mais humanizado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Em 2025, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) elevou o trabalho preventivo, consolidando a educação para o trânsito como um dos pilares fundamentais e eficazes para a segurança viária. As ações realizadas ao longo do ano impactaram diretamente mais de 12 mil pessoas em campanhas e formaram mais de 2 mil alunos em cursos de capacitação, totalizando um alcance de mais de 14 mil cidadãos.

Reconhecimento Nacional

O esforço contínuo do Detran-MS rendeu frutos em âmbito nacional, com a premiação do órgão como Destaque Nacional na categoria Poder Público pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) em junho, devido às ações desenvolvidas durante o Maio Amarelo.

Na ocasião, a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, destacou o valor da integração. “Esse prêmio é o reconhecimento de um trabalho integrado, que vem sendo realizado há muitos anos em Mato Grosso do Sul. Conectamos pessoas de diferentes segmentos da sociedade – poder público, esfera privada e sociedade civil. Pessoas de todas as idades foram impactadas pela mensagem do Maio Amarelo”, disse Andrea.

Ação do Detran-MS no Maio Amarelo



O Maio Amarelo, que seguiu o tema nacional “Desacelere: Seu bem maior é a vida,” demonstrou o grande dimensão do órgão, realizando mais de 110 ações educativas, alcançando diretamente 3.613 pessoas e impactando, de forma indireta, mais de 5 mil cidadãos. Desse total, mais de 1.200 crianças participaram de atividades lúdicas e 1.100 crianças foram atendidas na Cidade Escola de Trânsito — o Detranzinho.

O destaque foi tão grande que Mato Grosso do Sul foi escolhido pela SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito) e pelo ONSV para sediar o encerramento nacional do movimento no Bioparque Pantanal, um marco histórico. Na ocasião, a diretora de Segurança de Trânsito da SENATRAN, Maria Alice Nascimento de Souza, reforçou a importância do trabalho realizado em MS: “Quantas vidas cada um de vocês que estão aqui hoje já salvou? Vocês têm noção do impacto do trabalho que realizam? Ainda temos muitos desafios, mas, todos os dias, ao vestirmos nossos uniformes e dizermos ‘hoje eu vou continuar’, reafirmamos nosso compromisso com essa missão”, disse a diretora durante o evento realizado pelo Detran-MS

Campanhas Estratégicas

As ações educativas do Detran-MS foram segmentadas para atingir públicos de risco e momentos críticos do ano:

Em Duas Rodas – foco no Motociclista

Diante do cenário de alta vulnerabilidade (motociclistas representaram 83% das 31 mortes por sinistros na Capital até julho de 2025), o evento “Em Duas Rodas, Eu Escolho Segurança” foi crucial. Realizada no Parque Ayrton Senna, a segunda edição da ação reuniu 25 motociclistas em um curso de pilotagem segura, além de movimentar 1.200 pessoas.

Participantes do curso de pilotagem segura



A artesã Roseli Sampaio, que usa a moto diariamente, participou do curso para aperfeiçoamento. “Eu gostei muito do curso prático, da parte da prancha. Achei muito bom o curso”, disse Roseli, que já sofreu acidentes leves e busca superar o medo. O mestre de obras Rafael Furtado, por sua vez, participou da dinâmica de ponto cego com ônibus e afirmou: “A experiência é boa para a gente entender que temos que manter a distância. Os motoristas de ônibus não conseguem nos ver. Foi bom entender isso”, disse.

A coordenadora do evento, Lidiana de Freitas dos Santos, tecnóloga em Educação para o Trânsito do Detran-MS, explicou o propósito da descentralização da ação: “A intenção é a aproximação com os motociclistas, principalmente os que circulam pela periferia da capital. Cada atitude positiva no trânsito salva vidas e é essa a nossa intenção com essa ação”.

Carnaval e fiscalização integrada

Durante o Carnaval, o Detran-MS manteve o “Camarote da Rodada” na Esplanada Ferroviária, com foco nos “amigos da rodada”. Para entrar no camarote e ter acesso às atrações, era obrigatório passar pelo teste do bafômetro. A diretora Andrea Moringo reforça o objetivo: “A intenção é que foliões elejam o motorista da rodada e não coloquem em risco suas vidas e de outras pessoas, ao conduzirem veículo depois de beber”.

Camarote da Rodada na Esplanada Ferroviária



Em paralelo, a fiscalização atuou de forma rigorosa na Operação Lei Seca. O Chefe da Fiscalização e Patrulhamento Viário, Ruben Ajala, celebrou o sucesso das ações: “Nada mais gratificante do que chegar ao final e nenhuma pessoa perdeu a vida por conta de embriaguez nas vias urbanas e nas rodovias estaduais. Cumprimos nosso dever com sucesso e não vamos parar”.

Semana Nacional do Trânsito e o foco na inclusão

A Semana Nacional do Trânsito (18 a 25 de setembro) celebrou os 15 anos do FETRAN (Festival de Teatro de Trânsito), um projeto que utiliza a arte para educar crianças e adolescentes sobre segurança viária. A mobilização também deu voz à inclusão, com o Ciclo de Palestras “Conexão Inclusiva: Pessoas com Deficiência e o Trânsito”.

Outras ações como o projeto “História Cantada” levaram educação lúdica para mais de 629 crianças em Centros de Educação Infantil.

Educação de Jovens e Adultos

Em 2025, o Deran-MS expandiu seu público de atendimento escolar chegando até o EJA (Educação de Jovens e Adultos), com objetivo e sensibilizar essa comunidade, tornando-a mais consciente e responsável no trânsito.

A iniciativa ganhou destaque durante uma intervenção na Escola Municipal Osvaldo Cruz, em Campo Grande, por causa da determinação de Dona Genilsa, de 76 anos. A dona de casa, que voltou a estudar com o sonho de se tornar médica, revelou que seu objetivo imediato é obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para conquistar sua independência, afirmando com inspiração: “Eu pensei: até quando vou ficar sentada nessa cadeira de fio parecendo uma falecida? Eu sei que velha é a pessoa que precisa de comida na boca, eu não preciso, então não sou velha.”

Segundo Regina Silva Abreu, tecnóloga em Educação de Trânsito e coordenadora da ação juntos a esse público, o projeto adota uma metodologia de leitura crítica: os alunos são divididos em grupos, constroem uma intervenção educativa a partir de notícias reais sobre sinistros de trânsito e, em seguida, apresentam-na aos colegas. Essa abordagem exige proatividade, permitindo que os próprios alunos debatam e criem uma consciência crítica sobre comportamentos imprudentes no trânsito.

Envelhecer Seguro

Em 2025, o Programa em Defesa dos Direitos e Deveres da Pessoa Idosa no Trânsito, desenvolvido pelo Detran-MS, ampliou o alcance de ações voltadas à mobilidade segura, acessibilidade e valorização do envelhecimento com autonomia. Ao longo do ano, 693 pessoas idosas foram atendidas em Campo Grande, Jaraguari, Rio Negro e Bandeirantes, por meio de atividades socioeducativas que integraram segurança viária, saúde e cidadania.

Com foco no enfrentamento ao idadismo, o programa promoveu debates sobre os diferentes tipos de violência contra a pessoa idosa e desenvolveu ações preventivas voltadas à redução de riscos comuns, como quedas e engasgos, reforçando o direito ao envelhecimento saudável de motoristas, ciclistas e pedestres. As iniciativas também estimularam a reflexão sobre a necessidade de políticas públicas sustentáveis em mobilidade e acessibilidade, capazes de garantir cidades mais inclusivas.

Segundo a gestora de Educação e Segurança no Trânsito do Detran-MS e integrante da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, professora Inês Pereira Esteves, as ações realizadas em 2025 reforçam uma mudança cultural essencial. “O programa propõe a sensibilização da sociedade para uma nova forma de enxergar o envelhecimento, baseada no respeito, na autonomia e na defesa da vida”, destaca.

Palestra para as Forças Armadas



Programa nas Empresas

O programa Prossegue, voltado para empresas, levou conscientização para mais de 300 pessoas de diversos setores, incluindo 252 militares na Base Aérea de Campo Grande. O gestor de Educação de Trânsito, Pedro Rogério Zanetti, responsável pelas ações do Prossegue, destacou a importância da prevenção no cotidiano do trabalhador: “É de suma importância trabalhar o tema trânsito nas empresas, no sentido de prevenirmos cada vez mais os sinistros, sensibilizando os funcionários para o planejamento do ir e vir no seu dia a dia”.

Expansão da Capacitação

O trabalho de formação e atualização de condutores também apresentou números expressivos. A Gerência de Cursos e Capacitação do Detran-MS consolidou sua abrangência, atendendo mais de 2 mil alunos em cursos diversos ao longo de 2025.

Curso realizado em Corumbá



O gerente Emerson Tiogo comemorou o crescimento, que incluiu a expansão do atendimento para novas regionais. “Foi bastante produtivo, com ampliação da oferta de cursos e atendimento em todas as agências regionais. Até 2024, as agências de Jardim e Ponta Porã não eram atendidas pela Gerência de Cursos, e passaram a ser em 2025,” destacou Tiogo.

Com a iminente reforma das normativas do CONTRAN, o foco da Gerência agora é o replanejamento e a adequação de todos os cursos para manter a excelência na formação e atualização de condutores no próximo ciclo.

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued e DIRET