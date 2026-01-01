ENTRETENIMENTO

Chuva forte deixa cidade de São Paulo em estado de atenção

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Chuva forte deixa cidade de São Paulo em estado de atenção

Por MRNews

Por EBC,

A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva na tarde deste sábado (27) após um dia de muito calor.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou o município em estado de alerta. A Defesa Civil enviou alerta de celular informando sobre a chuva na região central e norte. A zona oeste também é atingida. Houve ventos, raios e queda de granizo.

Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, foram feitas mais de 30 chamados para queda de árvores. Os telhado de duas casas — uma na Brasilândia e outra no Jaraguá — caíram, mas não houve vítimas.

PF considera que presidente do Instituto Voto Legal está foragido

Deputado vai à Justiça para derrubar “gratificação faroeste” no Rio

Na Vila Anastácio, uma árvore caiu sobre um carro e um homem de 40 anos ficou preso nas ferragens. Ele foi retirado e encaminhado para o Hospital das Clínicas.

Mais de 150 mil clientes da Enel ficaram sem energia nesta tarde devido às chuvas e à queda de árvores.

Trama golpista: prisões são mantidas após audiência de custódia

Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, faz show na Lagoa

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

ASSISTIR ABC x Náutico Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A partida entre ABC x Náutico é válida pelo  Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (31) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. ABC x Náutico: Confira preços e como comprar […]
ENTRETENIMENTO

Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros para seu signo, Sexta (28/06/2024)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje Por maisalma.com Horóscopo do Dia   Áries (21 de março – 19 de abril) Hoje é um dia para se aventurar em novos projetos. Sua energia e entusiasmo estarão em alta, tornando este um momento perfeito para iniciar algo que você tem adiado. Touro (20 de abril – […]
ENTRETENIMENTO

ONDE ASSISTIR Jove Español x Real Sociedad AO VIVO pela Copa do Rei HOJE (31/10), PALPITES, ESCALAÇÕES

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A partida pela Copa do Rei entre Jove Español x Real Sociedad acontece HOJE (31/10) às 16 hs, e as equipes jogam para avançar de fase. A partida será uma das grandes atrações desta rodada da Copa do Rei. Esta é uma competição que lembra, um pouco a Copa do Brasil. O resumo […]