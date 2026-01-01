Economia criativa impulsiona desenvolvimento regional e promove inclusão em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A economia criativa ganhou protagonismo na agenda de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul em 2025. Por meio de políticas integradas, articulação institucional e ações de formação, o Governo do Estado, por meio da Superintendência de Economia Criativa e Políticas Integradas, vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), consolidou a criatividade como vetor econômico, cultural e social, alcançando dezenas de municípios e fortalecendo empreendedores, artistas e produtores criativos em todas as regiões sul-mato-grossenses.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, os resultados reforçam o papel estratégico da economia criativa no desenvolvimento do estado. “A economia criativa é um eixo fundamental da nossa política de desenvolvimento. Ela gera renda, fortalece identidades culturais, promove inclusão e cria oportunidades reais para os municípios. Os números de 2025 mostram que estamos no caminho certo, com ações planejadas e impacto direto na vida das pessoas”.

Territórios Criativos fortalecem rede em 26 municípios

Uma das principais entregas de 2025 foi a implantação do projeto Territórios Criativos em Mato Grosso do Sul, com a formação dos territórios Pantanal + Criativo, Fronteira + Criativa e Bioceânica + Criativa, abrangendo 26 municípios. A iniciativa promoveu articulação entre poder público, setor privado e sociedade civil, com foco em parcerias institucionais, fortalecimento cultural, desenvolvimento econômico e capacitação.

















Ao longo do ano, foram realizadas reuniões, workshops e oficinas nos municípios polos e integrantes dos territórios, além de capacitações que alcançaram mais de 400 pessoas, somando ações de economia criativa, empreendedorismo e qualificação profissional em parceria com instituições como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Segundo a superintendente estadual de Economia Criativa e Políticas Integradas, Luciana Azambuja, o projeto consolida uma nova forma de pensar o desenvolvimento regional. “Os Territórios Criativos reconhecem as vocações locais e transformam criatividade em oportunidade. Trabalhamos com escuta, formação e articulação para que cada município consiga fortalecer sua identidade cultural e gerar trabalho e renda a partir disso”.

Mercado Criativo: geração de renda e visibilidade para marcas autorais

Outro destaque do ano foram as seis edições do Mercado Criativo, realizadas em grandes eventos como a Feira Internacional de Destinos Inteligentes, Festival América do Sul, Pantanal Tech, Festival de Inverno de Bonito e o Seminário Conexões Criativas. Ao todo, 79 expositores criativos participaram, com faturamento direto de R$ 80 mil, fortalecendo marcas autorais e ampliando o acesso ao mercado.











Além da comercialização, os mercados criativos funcionaram como espaços de networking, troca de experiências e valorização da produção cultural local, integrando artesanato, moda, design, gastronomia, artes visuais e saberes tradicionais. “Mais do que vender, esses espaços criam conexões. Eles dão visibilidade aos criativos, fortalecem redes e mostram que a cultura também é economia”, ressalta Luciana Azambuja.

Capacitações, empreendedorismo e inovação

Em 2025, a Superintendência de Economia Criativa também promoveu oficinas, workshops e ações formativas em diferentes regiões do estado. Destaque para as capacitações em empreendedorismo criativo, que alcançaram 186 participantes, e para o Movimento MS + Underground, que qualificou 80 artistas independentes nas áreas de portfólio e elaboração de projetos culturais.

















No campo da inovação, foi lançado o Economia Quativa, jogo educativo desenvolvido em parceria com o Senac Hub Academy, que apresenta de forma lúdica a diversidade cultural, turística e criativa de Mato Grosso do Sul, integrando tecnologia, cultura e educação.

Mapeamento e panorama da economia criativa

Outra entrega estratégica foi o Mapeamento de Criativos de Mato Grosso do Sul, realizado por meio da plataforma Responde MS. Até outubro de 2025, 437 criativos foram mapeados, subsidiando a elaboração do Panorama da Economia Criativa no Estado, documento que orienta políticas públicas baseadas em dados reais e amplia a visibilidade dos agentes criativos.

“Mapear é conhecer para planejar melhor. Esses dados nos permitem criar políticas públicas mais eficientes, inclusivas e alinhadas à realidade dos criativos sul-mato-grossenses”, explica a superintendente estadual de Economia Criativa.











Para 2026, a Superintendência projeta a expansão dos Territórios Criativos para novas regiões, como Costa Leste + Criativa e Conesul + Criativo, além do fortalecimento das feiras, mercados e ações formativas.

“Seguimos com o compromisso de unir criatividade, desenvolvimento e inclusão. A economia criativa é um caminho sustentável para o futuro de Mato Grosso do Sul”, conclui o secretário Marcelo Miranda.

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Fotos: Ricardo Gomes/Setesc