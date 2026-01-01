ENTRETENIMENTO

esporte olímpico brasileiro fecha ano de 2025 em alta

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em esporte olímpico brasileiro fecha ano de 2025 em alta

Por MRNews

O primeiro ano após uma edição de Jogos Olímpicos costuma ser de renovações, recomeços e arranjos para um novo ciclo que apenas se inicia. Neste contexto, 2025 reservou muitos campeonatos mundiais em modalidades olímpicas e, entre caras novas e nomes conhecidos, os atletas brasileiros tiveram desempenho destacado.

O Prêmio Brasil Olímpico, realizado recentemente no Rio de Janeiro, coroou dois nomes que se sagraram campeões do mundo este ano. Entre as mulheres, Maria Clara Pacheco, do taekwondo, campeã mundial na categoria até 57 quilos na China. Entre os homens quem levou foi Caio Bonfim, campeão mundial na marcha atlética 20 quilômetros no Japão (Bonfim também foi prata na prova de 35 quilômetros no Mundial disputado em Tóquio).

O boxe brasileiro viu surgir a sucessora de Bia Ferreira, que rumou para o circuito profissional. A carioca Rebeca Lima, de 25 anos, subiu ao lugar mais alto do pódio no Mundial disputado em Liverpool (Inglaterra). A pugilista levou o título na categoria até 60 quilos, a mesma que Bia venceu por duas vezes, em 2019 e em 2023.

Hoje é Dia: acordo ortográfico e São Silvestre são destaques

PF considera que presidente do Instituto Voto Legal está foragido

Outros atletas chegaram perto da coroa mundial em 2025 e terminam o ano com saldo positivo. O mesatenista Hugo Calderano é um deles. Ele foi vice no Mundial disputado no Catar, mas por outro lado venceu a prestigiosa Copa do Mundo realizada na China. Foram mais três títulos em etapas do circuito mundial. Além disso, a parceria com a namorada Bruna Takahashi alcançou o sexto lugar no ranking global.

Na ginástica rítmica o Brasil teve uma oportunidade de ouro ao sediar o Mundial no Rio de Janeiro. A equipe formada por Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves alcançou a prata em duas ocasiões: na disputa geral e na série mista.

Se o conjunto brasileiro brilhou na ginástica, outros esportes coletivos não gozaram do mesmo sucesso em 2025. No vôlei, a equipe feminina ficou com o bronze na Tailândia, adiando mais uma vez o sonho do título inédito, enquanto os homens acabaram eliminados ainda na primeira fase do Mundial. No handebol, que também teve Mundial nos dois naipes, homens e mulheres pararam nas quartas de final. O adendo é que para o time masculino o sétimo lugar foi a melhor colocação na história.

Em outras modalidades que não possuem uma competição separada para definir o campeão mundial, o Brasil viu seus atletas retomarem o protagonismo de outrora. No surfe, após um raro ano em que não teve um atleta campeão do circuito, o país voltou ao topo com o título de Yago Dora. Com isso, são oito títulos nas últimas onze edições da WSL (Liga Mundial de Surfe) entre os homens. Dora se juntou a Gabriel Medina, Adriano de Souza, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo como surfistas brasileiros com, ao menos, um caneco mundial no currículo.

Já no tênis, João Fonseca confirmou as expectativas geradas antes do início da temporada e fez um grande ano: saltou da 145ª para a 24ª posição no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) com dois títulos de nível em Buenos Aires (Argentina) e na Basileia (Suíça), além de triunfos contra tenistas mais experientes e bem colocados no top 25. Aos 19 anos, Fonseca se prepara para uma temporada desafiadora, com cada vez mais atenção voltada para si, além de toda esperança de um país que busca um novo ídolo no esporte.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Inflação oficial de outubro fica em 0,09%, menor para o mês desde 1998

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Por EBC, SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA A redução na conta de luz puxou a inflação oficial para baixo e fez o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechar outubro em 0,09%, o menor para o mês desde 1998. Em setembro, o índice havia marcado 0,48%. Em outubro de 2024, […]
ENTRETENIMENTO

Quais filmes vão passar HOJE, QUINTA (09/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 09/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Quinta-feira, 09/05/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:45 Cheias de Charme 15:25 […]
ENTRETENIMENTO

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.33/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto aquisição de Equipamento de Emissões Otoacústicas (Teste de Orelhinha) para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Bonito/MS. […]