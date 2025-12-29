NOTÍCIAS

Prefeitura de Nova Iguaçu intensifica ações de segurança em Tinguá durante o verão

A Prefeitura de Nova Iguaçu deu início, no último fim de semana, à Operação Verão Tinguá, que reforça a segurança e a organização do trânsito na região durante a estação mais quente do ano. A medida atende ao aumento do fluxo de visitantes que buscam sítios e cachoeiras no período.

A operação ocorre aos sábados, domingos e feriados, sempre que houver sol, das 7h às 20h, e seguirá até após o Carnaval de 2026, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. No primeiro fim de semana de atuação, mais de 200 veículos foram abordados e mais de 20 infrações de trânsito foram registradas.

O objetivo da ação é prevenir acidentes, ampliar a segurança viária e organizar o tráfego, com fiscalização, orientação aos condutores e reforço no policiamento, especialmente nos acessos à região e áreas de estacionamento. As equipes atuam em pontos estratégicos ao longo do dia.

O plano de ações conta com o apoio da Operação Lei Seca, do Governo do Estado, que poderá atuar na região sem aviso prévio.

A Operação Verão Tinguá é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, com apoio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), agentes de Controle Urbano e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. A ação conta ainda com o Ônibus Comando da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que funciona como base operacional no local.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Fernando Bastos, a principal meta da operação é a preservação de vidas. “Nosso papel não é punir, mas fiscalizar, orientar e conscientizar a população, com foco no uso do cinto de segurança, do capacete e na prevenção aos riscos do consumo de bebida alcoólica”, afirmou.

