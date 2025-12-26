NOTÍCIAS

Prefeitura de Nova Iguaçu reforça cuidados com a saúde durante período de calor intenso

Com a previsão de calor intenso para os próximos dias, a Prefeitura de Nova Iguaçu alerta a população para a necessidade de reforçar os cuidados com a saúde e o bem-estar. Às 11h20 desta sexta-feira (26), a Secretaria Municipal de Defesa Civil emitiu um aviso via SMS informando que a onda de calor segue até a próxima quarta-feira (31), com máximas que podem chegar aos 40 °C. O cenário exige atenção redobrada, especialmente de idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre as principais orientações está a ingestão frequente de água e sucos naturais ao longo do dia, além da busca por locais arejados, uso de roupas leves e consumo de alimentos ricos em água. A recomendação é evitar atividades físicas entre 10h e 16h, período de maior intensidade térmica. Para amenizar os efeitos do calor, também é indicado umidificar os ambientes internos com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água, além de priorizar a permanência em locais sombreados.

A exposição prolongada ao calor pode causar desidratação, queda da pressão arterial, tonturas, dores de cabeça e sensação de mal-estar, podendo evoluir para quadros mais graves, como insolação e exaustão térmica. O excesso de calor também sobrecarrega o sistema cardiovascular, aumentando o risco de complicações em pessoas com doenças crônicas, como problemas cardíacos e respiratórios.

“É essencial redobrar a atenção durante esta onda de calor, principalmente com o público mais vulnerável. Caso a pessoa apresente sintomas como tontura, fraqueza ou mal-estar, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de emergência, como as UPAs ou o Hospital Geral de Nova Iguaçu”, explica o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre.

O superintendente de Defesa Civil, Vilson Santos, ressalta que o município enfrenta um período de ondas de calor, caracterizado por registros acima da média para esta época do ano. Segundo ele, a sensação térmica é ainda maior nas áreas urbanas, devido ao asfalto, ao concreto e à concentração de edificações.

“Em meio ao calor intenso, é fundamental que a população acompanhe as orientações dos órgãos oficiais e adote medidas de autoproteção, evitando a exposição prolongada ao sol”, destaca.

A Defesa Civil também alerta para os riscos de incêndios. É proibido colocar fogo em lixo, descartar bitucas de cigarro acesas de forma inadequada, especialmente próximo à vegetação, e soltar balões.

“Durante as festas de fim de ano, ainda existe o costume de soltar balões, prática expressamente proibida. Além de ilegal, representa um risco enorme para a população e para o meio ambiente, sobretudo em períodos de calor intenso, quando qualquer foco pode se transformar em um incêndio de grandes proporções”, reforça.

Cuidados também devem incluir os pets

Os animais de estimação também sofrem com os efeitos do calor e precisam de atenção especial. A recomendação é manter os pets sempre hidratados, com água fresca disponível ao longo do dia, além de garantir ambientes ventilados e com sombra. Passeios devem ser realizados apenas nos horários mais amenos, como início da manhã ou fim da tarde, evitando o contato das patas com o asfalto quente, que pode causar queimaduras. Também é fundamental nunca deixar animais dentro de veículos fechados, mesmo que por pouco tempo, pois a temperatura interna pode subir rapidamente e colocar a vida do animal em risco.

“Os animais sentem o impacto do calor tanto quanto as pessoas, muitas vezes de forma ainda mais intensa. Garantir água fresca, sombra e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes são cuidados simples, mas que fazem toda a diferença para a saúde e o bem-estar dos pets”, destacou o secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Marcelo Reis.

