Governador destaca avanços da saúde em 2025 e anuncia novos investimentos

Durante entrevista concedida a uma rádio local, o governador Antonio Denarium elencou avanços na gestão da saúde pública estadual.

Os avanços citados pelo chefe do Executivo incluem a execução de obras estratégicas na Capital, como a implantação do Centro de Radioterapia, a ampliação do HMI (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth), além de projetos voltados para a expansão da rede especializada e modernização da estrutura hospitalar estadual.

“Na saúde, nós temos aí vários prédios públicos que foram construídos, iniciamos agora o prédio da nova Maternidade, vai ser construído também o hospital ortopédico, vai ser inaugurado nos próximos meses o Centro de Radioterapia”, disse.

Denarium também anunciou a construção da nova Policlínica Coronel Mota. “Vai ser construído um prédio novo e bonito ali, que o projeto está aprovado. E o Centro de Tratamento de Diabetes ali na Capitão Júlio Bezerra, ou seja, muitas vitórias”, frisou.

Além disso, o governador destacou a transferência do Hospital das Clínicas para o Governo Federal, possibilitando a implantação de um hospital universitário em Roraima. “Vamos construir mais um bloco do HGR, igual ao novo bloco, tudo projeto sem andamento”, afirmou.

Para a secretária de Saúde, Adilma Lucena, as ações citadas pelo governador fazem parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura realizados pelo Governo de Roraima para fortalecer a rede estadual de saúde, com foco na ampliação da capacidade assistencial e descentralização dos serviços de média e alta complexidade.

Entre os destaques, o Centro de Radioterapia, que integra o complexo do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento) e que está na fase final de conclusão da parte estrutural e civil, com instalação de equipamentos. O Centro permitirá que pacientes oncológicos realizem tratamento em Roraima, reduzindo a necessidade de deslocamento para fora do domicílio. A previsão é que a inauguração ocorra no início de 2026.

Outro investimento relevante é a ampliação do HMI, onde o novo bloco terá área superior a 4 mil metros quadrados e ampliará a oferta de leitos de UTI Neonatal, unidades de cuidados intermediários e leitos de internação ginecológica, além de concentrar a estrutura administrativa da unidade. A conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2026.

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