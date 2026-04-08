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Hospital Santo Antônio, de Blumenau, realiza primeira cirurgia de revisão de prótese de quadril em nova estratégia estadual

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O Hospital Santo Antônio (HSA), de Blumenau, realizou nesta segunda-feira (29) a primeira cirurgia de revisão de prótese de quadril com incentivo do Governo de Santa Catarina. Instituído pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) em outubro de 2025, o Programa de Revisão de Quadril e Joelho prevê o pagamento de um valor diferenciado e adicional para a realização desses procedimentos. A iniciativa integra as ações do Estado para reduzir a fila e o tempo de espera por cirurgias ortopédicas de alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o incentivo estadual, o valor pago por uma cirurgia de revisão de quadril pode ultrapassar R$ 40 mil — um aumento de cerca de 176% em relação ao repasse previsto na tabela do SUS, atualmente fixado em R$ 14,5 mil. O recurso maior é devido à complexidade dos casos, que, além da troca da prótese, frequentemente exigem enxertos ósseos e o uso de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs) de maior resistência e qualidade.

O procedimento foi feito em um paciente do sexo masculino, de 71 anos, residente de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Carlos Pfiffer, especialista em cirurgia do quadril, com o apoio do grupo de ortopedia do Hospital Santo Antônio, que conta ainda com os médicos Dr. Rodrigo Aurélio Monari e Dr. Amadeu Davoglio Lorga.

Programa estadual

A adesão ao Programa de Revisão de Quadril e Joelho, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), foi anunciada durante as comemorações dos 165 anos do HSA, em agosto de 2025. A meta da instituição é realizar 15 cirurgias de revisão de quadril por mês, atendendo Blumenau e região.

Segundo o secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi Silva, a parceria reforça o compromisso do Governo do Estado e do hospital em ampliar o acesso da população a tratamentos especializados, com mais qualidade na assistência em saúde.

“Essa é mais uma ação que estamos realizando para que as pessoas possam ser atendidas e realizar as cirurgias em tempo digno e adequado. O Hospital Santo Antônio é um importante aliado na assistência dos pacientes e para o fortalecimento da rede pública de saúde catarinense”.

Para Rafael Bertuol, Gerente Geral do Hospital Santo Antônio, o programa representa um avanço significativo na ampliação do acesso a cirurgias ortopédicas de alta complexidade pelo SUS.

“Essa conquista solidifica a instituição como uma referência em procedimentos ortopédicos. Pacientes que enfrentam problemas ortopédicos severos, como dores crônicas e limitações de movimento, poderão finalmente ter o alívio por meio dessas cirurgias, melhorando assim sua qualidade de vida”.

A cirurgia

Diagnosticado com artrose do quadril, o paciente foi submetido à colocação de uma prótese. Posteriormente, o primeiro implante apresentou complicações, exigindo uma cirurgia de revisão com a troca da prótese e a implantação de novos componentes. “Com o passar do tempo, os implantes apresentaram sinais de soltura, ou seja, perda da fixação adequada ao osso”, explica Dr. Carlos Pfiffer.

A nova cirurgia para a substituição completa da prótese utiliza componentes em sua maioria importados, indicados para casos complexos e com maior grau de dificuldade técnica.

“O objetivo do procedimento é restabelecer a estabilidade da articulação, aliviar a dor e melhorar a mobilidade do paciente”, conclui o ortopedista e traumatologista, Dr. Carlos Pfiffer. O paciente está em recuperação e em acompanhamento pela equipe do hospital.

Texto: Comunicação do HSA
Foto: Bruna Ziekuhr

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