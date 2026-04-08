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“HumanizAção” acolhe 24 pessoas em situação de rua nesta terça-feira (30)

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Foto: Bruno Rodrigues (Secom/Sorocaba)

O programa “HumanizAção” realizou atendimentos a 44 pessoas em situação de rua, ao longo desta terça-feira (30), em diferentes pontos da cidade. Desse total, 24 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS), onde são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados de higiene.

A iniciativa municipal é promovida de forma integrada por equipes da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), Secretaria da Cidadania (Secid), com sua Coordenadoria de Álcool e Outras Drogas junto à Divisão de Política para Pessoas em Situação de Rua, além da Secretaria da Saúde (SES). Também conta com o importante auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Secretaria de Mobilidade (Semob) e Urbes – Trânsito e Transportes.

Os profissionais doprograma percorreram diferentes pontos da cidade, como Praça Coronel Fernando Prestes, Rua Padre Luiz, Rua Epitácio Pessoa, Rua Miranda Azevedo, Avenida Afonso Vergueiro, Avenida General Carneiro, Alameda Família Jacinto, imediações da Rodoviária, entre outros.

Os munícipes podem sempre colaborar com o “HumanizAção”, informando os locais da cidade onde haja pessoas em situação de rua necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp: (15) 99666-2636, 24h por dia, ou pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS; (15) 3212-6900, da Secretaria da Cidadania, e 153, da GCM.

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